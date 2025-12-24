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Trump envia convites aos presidentes do Cazaquistão e Uzbequistão para a cimeira do G20 em Miami

O Presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o Presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev
O Presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o Presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev Direitos de autor  AP and press services of Uzbekistan's and Kazakhstan's Presidents
Direitos de autor AP and press services of Uzbekistan's and Kazakhstan's Presidents
De euronews com AP
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Presidente dos EUA mantém conversações com Tokayev e Mirziyoyev sobre comércio, paz e iniciativas estratégicas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que convidará o presidente Kassym-Jomart Tokayev do Cazaquistão e o presidente Shavkat Mirziyoyev do Uzbequistão para a cimeira do G20 em Miami no próximo ano. Trump manteve conversas telefónicas separadas com os líderes antes do anúncio.

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O convite sublinha a crescente atenção de Washington para a Ásia Central, dando ênfase às iniciativas de paz, à resolução de conflitos e à expansão da cooperação comercial e económica numa região rica em minerais estratégicos.

Trump publicou na sua plataforma de redes sociais, Truth Social, que as relações dos EUA com o Cazaquistão e o Uzbequistão são "espetaculares".

Publicação deTrump na sua plataforma social Truth
Publicação deTrump na sua plataforma social Truth https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

"Tive duas chamadas telefónicas maravilhosas esta manhã com Kassym-Jomart Tokayev, o presidente da República do Cazaquistão, e Shavkat Mirziyoyev, o presidente da República do Uzbequistão", escreveu Trump, acrescentando: "Discutimos a importância de trazer a paz aos conflitos em curso e aumentar o comércio e a cooperação entre as nossas nações. A relação com ambos os países é espetacular. Os Estados Unidos serão os anfitriões da Cimeira do G20 no próximo ano, e iremos convidar estes dois líderes a juntarem-se a nós como convidados neste evento muito importante, que terá lugar em Miami!", lê-se na publicação.

Telefonema com Tokayev

A assessoria de imprensa do presidente Tokayev anunciou que a discussão entre os dois líderes se centrou nos laços bilaterais e nos desafios internacionais, incluindo o conflito na Ucrânia.

Tokayev salientou a complexidade da crise, observando que as questões territoriais continuam a ser centrais e exigem um compromisso de todas as partes.

Apelou à paciência, à flexibilidade e ao profissionalismo na procura de uma solução de paz.

Embora o Cazaquistão não tencione servir de mediador formal, manifestou a sua disponibilidade para acolher negociações, se necessário, num espírito de boa vontade.

O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, com Donald Trump, em novembro de 2025
O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, com Donald Trump, em novembro de 2025 Gabinete do presidente do Cazaquistão

Tokayev também elogiou a liderança de Trump na resolução de conflitos internacionais e no fortalecimento da capacidade interna dos EUA.

Durante a visita do mês passado, Tokayev anunciou que o Cazaquistão vai aderir aos Acordos de Abraão, uma iniciativa da administração Trump para fortalecer os laços entre Israel e os países de maioria muçulmana.

A medida, em grande parte simbólica, está alinhada com o esforço de Washington para reavivar as iniciativas diplomáticas e comerciais lançadas durante o primeiro mandato de Trump.

Telefonema com Mirziyoyev

O serviço de imprensa do presidente Mirziyoyev anunciou que a conversa se centrou na expansão do comércio e da cooperação estratégica.

Os líderes analisaram o progresso dos acordos alcançados ao mais alto nível e exploraram novas vias de colaboração.

Mirziyoyev elogiou as realizações de Trump na diplomacia internacional e observou a crescente intensidade dos contactos políticos entre os dois países, especialmente ao nível da liderança.

O Presidente Donald Trump reúne-se com o Presidente do Usbequistão, Shavkat Mirziyoyev. novembro de 2025
O Presidente Donald Trump reúne-se com o Presidente do Usbequistão, Shavkat Mirziyoyev. novembro de 2025 Press Service of the President of Uzbekistan

A cooperação económica entre os EUA e o Uzbequistão está a expandir-se rapidamente. Estão em curso projectos no valor de dezenas de milhares de milhões de dólares nos setores da aviação civil, fabrico de automóveis, exploração mineira, agricultura, energia, infraestruturas, química e tecnologias da informação.

O Conselho Empresarial e de Investimento EUA-Uzbequistão foi lançado para apoiar os projetos existentes e desenvolver novas iniciativas, incluindo um fundo de investimento conjunto.

Os intercâmbios regionais estão também a ganhar ímpeto, com delegações de três regiões uzbeques a visitarem os EUA para estabelecerem parcerias a nível estatal.

Os presidentes do Usbequistão e do Cazaquistão convidaram Trump a visitar os seus países.

A próxima cimeira do G20 constitui uma plataforma para fazer avançar estas prioridades. Ao combinar o diálogo sobre a resolução de conflitos com iniciativas económicas concretas, os Estados Unidos pretendem reforçar as parcerias, promover a estabilidade regional e expandir o comércio na Ásia Central.

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