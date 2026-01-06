Atrasos, cancelamentos de voos e falhas de energia devido à neve na Europa

A queda repentina de neve está a causar graves perturbações em toda a Europa. Muitos comboios foram atrasados, ou mesmo cancelados, à semelhança do que está a acontecer com os voos em muitos aeroportos.

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Além disso, milhares de pessoas ficaram sem eletricidade, durante algum tempo, nas regiões onde as tempestades de neve danificaram a rede elétrica.

No sul da Roménia, mais de cem localidades registaram cortes de energia devido à neve, afetando pelo menos 23 mil famílias. As autoridades pediram às populações que, se possível, permanecessem em casa. Muitos veículos ficaram retidos na neve, principalmente nas regiões montanhosas, onde sopram ventos fortes, tendo caído meio metro de neve em apenas poucas horas nos últimos dias.

A situação é semelhante na Sérvia, onde grande parte do país está coberta de neve. No aeroporto de Belgrado, muitos voos foram cancelados devido à neve e ao frio extremo. As autoridades alertam que, na região central do país, chuvas de granizo e neve irão dificultar o trânsito e podem causar cortes de energia nos próximos dias.

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O gelo na costa da Croácia e a enorme quantidade de neve no interior do país dificultam a circulação nas estradas secundárias. As autoestradas estão a ser limpas continuamente. Na Dalmácia, os meteorologistas prevêem chuvas fortes, que ameaçam causar inundações repentinas em várias localidades.

Também na região ocidental da Europa existem perturbações no transporte ferroviário e aéreo. Nos Países Baixos, as autoridades pedem aos viajantes que verifiquem as partidas previstas, pois muitos voos estão atrasados ou nem sequer partem do aeroporto internacional de Amesterdão. O mesmo está a acontecer com várias linhas ferroviárias do país, devido às tempestades de neve.

Na Escócia, centenas de escolas tiveram de fechar e o tráfego ficou paralisado em muitos locais devido à neve contínua, que, segundo as previsões, deverá continuar nos próximos dias por toda a Europa.