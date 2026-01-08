Trump diz que os EUA poderão governar a Venezuela e controlar o seu petróleo durante anos

Os Estados Unidos poderiam governar a Venezuela e explorar as suas reservas de petróleo durante anos, disse o presidente Donald Trump numa entrevista publicada na quinta-feira, menos de uma semana depois de derrubar o seu líder Nicolás Maduro.

"Só o tempo dirá" durante quanto tempo Washington exigirá a supervisão direta do país sul-americano, disse Trump ao The New York Times.

Mas quando lhe perguntaram se isso significava três meses, seis meses ou um ano, ele respondeu: "Eu diria que muito mais tempo".

O líder norte-americano, de 79 anos, também disse que gostaria de viajar para a Venezuela eventualmente. "Penso que, a dada altura, será seguro", afirmou.

As forças especiais dos EUA capturaram o presidente Maduro e a mulhe num ataque relâmpago no sábado e levaram-nos para Nova York para serem julgados por acusações de drogas e armas, refletindo o que Trump chamou de "Doutrina Donroe" da hegemonia dos EUA sobre seu quintal.



Desde então, Trump tem afirmado repetidamente que os Estados Unidos vão "governar" a Venezuela, apesar do facto de não terem botas no terreno.

A líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, insistiu que nenhuma potência estrangeira estava a governar o seu país.

"Há uma mancha nas nossas relações como nunca tinha acontecido na nossa história", disse Rodríguez sobre o ataque dos EUA.

Mas acrescentou que "não é invulgar nem irregular" negociar agora com os Estados Unidos, na sequência de um anúncio feito pela empresa petrolífera estatal PDVSA de que estava em negociações para vender crude a Washington.

Trabalhar para sobreviver

O petróleo surgiu como a chave para o controlo dos EUA sobre a Venezuela, que possui as maiores reservas comprovadas do mundo.

Trump anunciou um plano no início desta semana para os Estados Unidos venderem entre 30 milhões e 50 milhões de barris de crude venezuelano, com Caracas a usar o dinheiro para comprar produtos fabricados nos EUA.

Nas ruas de Caracas, as opiniões sobre o plano petrolífero são mistas.

"Acho que teremos mais oportunidades se o petróleo estiver nas mãos dos Estados Unidos do que nas mãos do governo", disse Jose Antonio Blanco, 26 anos. "As decisões que eles vão tomar são melhores".

Teresa Gonzalez, 52 anos, disse que não sabia se o plano de venda de petróleo era bom ou mau.



"É uma confusão emaranhada. O que fazemos é tentar sobreviver, se não trabalharmos, não comemos", disse ela.

Trump, que se reunirá com executivos do setor petrolífero na sexta-feira, está também a considerar um plano para que os EUA exerçam algum controlo sobre a PDVSA da Venezuela, segundo o Wall Street Journal.

Os EUA passariam a controlar a maior parte das reservas de petróleo do hemisfério ocidental, uma vez que Trump pretende fazer baixar os preços do petróleo para 50 dólares (42 euros) por barril, segundo o jornal.

O vice-presidente JD Vance sublinhou que "a forma como controlamos a Venezuela é controlando os cordões à bolsa".

"Nós dizemos ao regime: 'você tem permissão para vender o petróleo, desde que sirva aos interesses nacionais da América'", disse ele ao apresentador da Fox News, Jesse Watters, em uma entrevista transmitida na noite de quarta-feira.

"Fazer como Maduro"

Vance, um veterano do Iraque que é ele próprio um cético em relação às aventuras militares dos EUA, também abordou as preocupações do "Make America Great Again" de Trump, dizendo que o plano iria exercer pressão "sem desperdiçar uma única vida americana".

Caracas anunciou na quarta-feira que pelo menos 100 pessoas foram mortas no ataque dos EUA e um número semelhante de feridos. Havana disse que 32 soldados cubanos estavam entre eles.

Até agora, a administração Trump indicou que pretende manter Rodríguez e deixar de lado as figuras da oposição, incluindo a vencedora do Prémio Nobel da Paz Maria Corina Machado.



Mas a liderança de Rodríguez enfrenta pressões internas, disseram analistas à agência de notícias AFP, nomeadamente do seu poderoso ministro do Interior, Diosdado Cabello, e do ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopez.

"O seu poder vem de Washington, não da estrutura interna. Se Trump decidir que ela não é mais útil, ela irá como Maduro", disse o ex-ministro da Informação da Venezuela, Andres Izarra.

A operação dos EUA na Venezuela e as insinuações de Trump de que outros países poderiam ser os próximos, espalharam ondas de choque pelas Américas, mas desde então ele diminuiu as tensões com a Colômbia.

Um dia depois de o presidente colombiano de esquerda, Gustavo Petro, ter falado com Trump na quarta-feira, Bogotá disse na quinta-feira que tinha concordado em tomar uma "ação conjunta" contra os guerrilheiros que traficam cocaína na fronteira com a Venezuela.