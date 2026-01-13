O ano passado foi o mais mortífero para os civis na Ucrânia desde 2022, quando a Rússia lançou a sua invasão em grande escala, de acordo com um monitor das Nações Unidas.

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Pelo menos 2.514 civis foram mortos e 12.142 feridos pela violência relacionada com a guerra na Ucrânia no ano passado, o que representa um aumento de 31% das vítimas em comparação com 2024 e 70% em comparação com 2023, disse a Missão de Monitorização dos Direitos Humanos da ONU na Ucrânia (HRMMU).

De acordo com a missão, 97% das vítimas que verificou em 2025 ocorreram em território controlado pelo governo ucraniano devido a ataques lançados pelas forças armadas russas.

"A nossa monitorização mostra que este aumento foi impulsionado não só pela intensificação das hostilidades ao longo da linha da frente, mas também pela utilização alargada de armas de longo alcance, que expuseram os civis de todo o país a um risco acrescido", afirmou Danielle Bell, diretora da HRMMU.

ARQUIVO: Nesta foto, tirada em 15 de novembro de 2025, o túmulo de um civil é visto no quintal de casas residenciais danificadas na cidade fronteiriça de Kostyantynivka, na Ucrânia. Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanized brigade

Segundo o Observatório, a intensificação do esforço das forças armadas russas para capturar território em 2025 resultou em mais mortes e ferimentos de civis, na destruição de infraestruturas vitais, na interrupção de serviços essenciais e em novas vagas de deslocações nas zonas da linha da frente.

Quase dois terços de todas as baixas registadas no ano passado ocorreram nas zonas da linha da frente, segundo o relatório.

As pessoas idosas foram particularmente afetadas, uma vez que constituem uma grande proporção das pessoas que permanecem nas aldeias da linha da frente, afirmou a HRMNU.

As pessoas com 60 anos ou mais representaram mais de 45% das vítimas mortais nestas zonas, apesar de esta população representar apenas um quarto da população nacional.

Drones de curto alcance e armas de longo alcance

As vítimas civis causadas por drones de curto alcance aumentaram 120% em 2025, de acordo com o monitor.

"O uso alargado de drones de curto alcance tornou muitas áreas perto da linha da frente efetivamente inabitáveis", disse Bell. "Em 2025, muitas pessoas que haviam suportado anos de hostilidades foram obrigadas a deixar as suas casas."

Um grande aumento no uso de armas de longo alcance pela Rússia a partir de junho do ano passado também causou um aumento nos danos aos civis em centros urbanos em toda a Ucrânia, concluiu o HRMNU.

Essas armas causaram mais de um terço das vítimas civis em 2025, marcando um aumento de 65% em comparação com 2024, conclui.

"O aumento acentuado dos ataques de longo alcance e o facto de terem como alvo as infraestruturas energéticas nacionais da Ucrânia significam que as consequências da guerra são agora sentidas pelos civis muito para além da linha da frente", acrescentou Bell.

ARQUIVO: Pessoas depositam flores e brinquedos no local do ataque mortal de mísseis da Rússia que matou 12 civis e feriu 87 em Kiev, Ucrânia, em 25 de abril de 2025. Efrem Lukatsky/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Na terça-feira, Kiev informou que a Rússia tinha lançado um segundo grande bombardeamento de drones e mísseis contra a Ucrânia em quatro dias, visando novamente a rede elétrica do país, num contexto de temperaturas negativas.

Os EUA acusaram Moscovo de uma "perigosa e inexplicável escalada" da guerra, numa altura em que a administração Trump está a tentar fazer avançar as conversações de paz.

A Rússia tem procurado negar aos civis ucranianos aquecimento e água corrente ao longo da guerra, na esperança de desgastar a resistência pública à invasão em grande escala de Moscovo, que começou em fevereiro de 2022. Kiev descreveu a estratégia como "armamento do inverno".

Num comunicado divulgado na segunda-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia sublinhou que a guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia já dura há mais tempo do que o tempo que a União Soviética passou a combater a Alemanha nazi entre 1941 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial.

"Em 1.419 dias de invasão em grande escala da Ucrânia, a Rússia não alcançou um único objetivo estratégico. A Ucrânia continua a ser um Estado soberano", afirmou o ministério.