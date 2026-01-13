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Rússia volta a atacar rede elétrica da Ucrânia e mata quatro pessoas

Equipa de salvamento trabalha para extinguir um incêndio após um ataque russo em Kharkiv, Ucrânia, foto fornecida pelo Serviço de Emergência Ucraniano, terça-feira, 13 de janeiro de 2026.
Equipa de salvamento trabalha para extinguir um incêndio na sequência de um ataque russo em Kharkiv, Ucrânia, foto fornecida pelo Serviço de Emergência Ucraniano, terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Direitos de autor  AP/Ukrainian Emergency Service
Direitos de autor AP/Ukrainian Emergency Service
De Evelyn Ann-Marie Dom
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A Rússia disparou 300 drones, 18 mísseis balísticos e sete mísseis de cuzeiro contra a Ucrânia na noite de segunda para terça-feira, matando pelo menos quatro pessoas e ferindo cerca de uma dezena.

A Rússia lançou um novo ataque em grande escala contra a Ucrânia durante a noite de segunda para terça-feira, visando a rede de energia e matando pelo menos quatro pessoas.

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O ataque - o segundo desta dimensão em apenas quatro dias - consistiu em quase 300 drones, 18 mísseis balísticos e sete mísseis de cruzeiro, escreveu o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy no X.

"Uma vez mais, o principal alvo do ataque foi a nossa energia", escreveu Zelenskyy, acrescentando que houve também "uma grande destruição de infraestruturas residenciais e civis". As regiões de Dnipro, Jitomir, Zaporíjia, Kiev, Odessa, Sumy, Kharkiv e Donetsk foram atacadas.

Nos últimos meses, a Rússia intensificou os ataques às infraestruturas energéticas da Ucrânia, cortando a eletricidade e o aquecimento no pico do inverno.

O maior fornecedor de energia da Ucrânia, DTEK, afirmou que a Rússia tinha atacado uma das suas centrais eléctricas, acrescentando que se tratava do oitavo ataque deste tipo desde outubro.

Em Kharkiv, pelo menos quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas, informou o Serviço Nacional de Emergência da Ucrânia na terça-feira. O ataque aéreo atingiu um subúrbio da cidade, tendo como alvo um armazém de correio. Trinta pessoas foram resgatadas, incluindo duas que foram retiradas dos escombros.

Mais cinco pessoas ficaram feridas num ataque russo à cidade portuária ucraniana de Odessa, que foi atingida por duas vagas de ataques durante a noite.

Os bombardeamentos danificaram largamente as infraestruturas civis no centro de Odessa e nas áreas circundantes, atingindo edifícios residenciais, um centro médico, um jardim de infância, uma escola e um centro de fitness.

Na região de Kiev, várias centenas de milhares de famílias ficaram sem eletricidade, segundo Zelenskyy.

Ataque russo em Kharkiv, Ucrânia, esta terça-feira
Ataque russo em Kharkiv, Ucrânia, esta terça-feira AP/Serviços de Emergência da Ucrânia

O ataque maciço com drones e mísseis ocorre apenas quatro dias depois de Moscovo ter utilizado um míssil hipersónico avançado pela segunda vez desde o início da guerra em larga escala contra a Ucrânia, que se aproxima agora dos quatro anos.

A utilização do Oreshnik provocou a condenação dos aliados de Kiev, incluindo Washington, que o considerou uma "escalada perigosa e inexplicável desta guerra".

Moscovo disse na segunda-feira que o míssil atingiu uma fábrica de reparação de aviões na região de Lviv e que foi disparado em resposta à tentativa da Ucrânia de atingir uma das residências do presidente russo Vladimir Putin - uma afirmação que Kiev nega e que Washington diz não acreditar que tenha acontecido.

Outras fontes • AP, AFP

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