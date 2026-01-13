Alain Orsoni, antigo dirigente separatista da Córsega e ex-presidente do clube de futebol AC Ajaccio, foi morto por um atirador furtivo na segunda-feira, no decurso do funeral da sua mãe na aldeia córsica de Vero.

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Orsoni, de 71 anos, foi atingido por uma única bala no peito por volta das 16h30, segundo as autoridades.

Segundo o procurador de Ajaccio, Nicolas Septe, o tiro foi disparado a longa distância, a várias centenas de metros. "Ele foi atingido no coração por um único tiro, um tiro de longa distância", disse Septe à imprensa francesa.

O padre Roger Polge, que dirigiu a cerimónia fúnebre, disse à France 3 Corse ViaStella que ouviu um tiro durante o velório e que Orsoni caiu morto. "O que é que está a acontecer na nossa casa?", perguntou.

Orsoni tinha viajado da Nicarágua, onde vivia, para assistir ao funeral da mãe na sua aldeia natal, cerca de 30 quilómetros a norte de Ajaccio.

A Procuradoria Nacional contra a Criminalidade Organizada - o novo tribunal francês destinado a tratar principalmente de casos de tráfico de droga, tráfico de seres humanos, proxenetismo e assaltos à mão armada - assumiu a investigação na segunda-feira à noite, marcando a sua primeira tarefa desde o seu lançamento a 5 de janeiro.

O gabinete está a trabalhar com o tribunal inter-regional especializado de Marselha. Os investigadores abriram um inquérito por homicídio perpetrado por um grupo organizado e por uma associação criminosa.

Ligações ao futebol e interesses no jogo

Orsoni tornou-se dirigente da Frente de Libertação Nacional da Córsega (FLNC) nos anos 80, após o assassinato do seu irmão Guy, também militante separatista, em 1983.

Fundou o Movimento para a Autodeterminação (MPA) em 1990, na sequência de uma cisão no seio do movimento nacionalista da Córsega. Os opositores apelidaram-no de "Movimento para os Negócios".

Foi eleito deputado à Assembleia Territorial da Córsega em 1986, em representação do Movimento de Autodeterminação da Córsega.

Orsoni fugiu da Córsega em 1996, durante as violentas lutas internas do movimento nacionalista. Viveu 13 anos no exílio na Flórida, Nicarágua e Espanha, onde tinha interesses comerciais no setor do jogo.

Regressou à Córsega em 2008 e tornou-se presidente do AC Ajaccio, sucedendo ao seu amigo Michel Moretti após a morte deste. Nesse mesmo ano, a polícia frustrou um plano de assassinato contra Orsoni, envolvendo membros do grupo criminoso "Petit Bar".

Orsoni foi presidente do clube de 2008 a 2015 e novamente em 2022, quando o AC Ajaccio regressou à Ligue 1. O clube foi despromovido em 2023 devido a dificuldades financeiras e excluído de todas as competições nacionais em 2025-26. Orsoni deixou a presidência em setembro de 2024.

O seu filho Guy, nascido em 1984 e batizado com o nome do tio assassinado, é considerado uma figura proeminente do crime organizado corso.

Guy Orsoni foi condenado em maio de 2025 a 13 anos de prisão por ter tentado assassinar Pascal Porri, suspeito de pertencer ao grupo Petit Bar, em 2018. O próprio Guy Orsoni sobreviveu a uma tentativa de assassinato em setembro de 2018.

ARQUIVO: Agentes da polícia à procura de pistas após o assassinato do nacionalista corso Antoine Nivaggioni em Ajaccio, na Córsega, a 18 de outubro de 2010 Jean-Pierre Belzit/AP

O assassinato de Alain Orsoni é um dos mais importantes na Córsega desde o assassinato do advogado Antoine Sollacaro em 2012. Sollacaro tinha sido o advogado de Orsoni.

O seu assassino foi condenado a 30 anos de prisão em dezembro, mas o presumível mandante, Jacques Santoni, que se crê liderar o grupo Petit Bar, continua a monte.

Há anos que existe uma rivalidade entre o clã Orsoni e a organização criminosa Petit Bar.

Embora o separatismo armado na Córsega tenha em grande parte diminuído, o nacionalismo político continua a ter influência na política da ilha, com os partidos pró-autonomia a dominarem atualmente a assembleia territorial da ilha.

O governo francês concedeu à Córsega um estatuto administrativo especial no início da década de 2000 e alargou a sua autonomia através de reformas posteriores, embora subsistam exigências de maior autodeterminação entre segmentos da população da ilha, que conta com cerca de 350.000 habitantes.