Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Crise no Mar Negro: dois petroleiros gregos atacados por drones perto do Cazaquistão

imagem de stock
imagem de stock Direitos de autor  Πηγή: Thenamaris
Direitos de autor Πηγή: Thenamaris
De Foteini Doulgkeri
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O oleoduto do CPC (Caspian Pipeline Consortium) transporta petróleo do Cazaquistão até ao terminal de Yuzhnaya Ozereyevka, no Mar Negro, perto de Novorossiysk, na Rússia, e constitui um ponto estratégico para as exportações da região para os mercados internacionais.

Dois petroleiros operados pela Grécia foram atacados por drones na terça-feira, de acordo com a agência Reuters, perto do terminal do Caspian Pipeline Consortium (CPC), que transporta cerca de 80% do petróleo exportado pelo Cazaquistão, de acordo com seis fontes independentes.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Os navios estavam à espera para ser carregados com petróleo dos grandes campos petrolíferos de Tengizchevroil e Karachaganak, dois dos mais importantes do Cazaquistão, explorados por consórcios internacionais com a participação de empresas dos EUA, Itália, Rússia e Cazaquistão.

O primeiro petroleiro, Delta Harmony, gerido pela empresa grega Delta Tankers, iria transportar petróleo do campo de Tengizchevroil, enquanto o segundo, o Matilda, controlado pela Thenamaris, iria ser carregado com petróleo de Karachaganak.

De acordo com um representante da empresa Thenamaris, o Matilda foi atingido por dois drones enquanto se encontrava em estado de lastro, ou seja, os seus tanques não continham petróleo, mas água para fins de estabilização, a cerca de 30 milhas do terminal do CPC. O incêndio que deflagrou no convés foi imediatamente extinto, os danos registados foram pequenos e totalmente reparáveis, e não se registaram feridos. O navio, segundo a empresa, foi retirado da zona em segurança.

Funcionários do Caspian Pipeline Consortium (CPC) recusaram-se a comentar o ataque, segundo a Reuters, enquanto fontes do setor de segurança marítima informaram que o incêndio foi rapidamente extinto e que não houve perigo adicional para o navio ou para a carga.

O oleoduto do CPC transporta petróleo dos campos do Cazaquistão para o terminal de Yuzhnaya Ozereyevka, no Mar Negro, perto de Novorossiysk, na Rússia, e é um ponto estratégico para as exportações da região para os mercados internacionais.

Tengizchevroil (TCO) e Karachaganak são dois dos maiores campos petrolíferos do Cazaquistão, de importância estratégica para as exportações de energia do país. A Tengizchevroil é uma joint venture internacional, cujos principais acionistas são a Chevron (EUA), a KazMunayGas (Cazaquistão), a ExxonMobil (EUA), a Lukoil (Rússia) e a Eni (Itália), e explora o campo de Tengiz no oeste do Cazaquistão, produzindo milhões de barris de petróleo por ano.

Karachaganak, também um consórcio com a participação de empresas como a ENI, a Chevron, o BG Group e a KazMunayGas, é um dos maiores campos de gás natural e petróleo condensado da região, com exportações transportadas através do oleoduto do CPC para o Mar Negro. Ambos os campos são cruciais para a segurança energética da região e para o fluxo estável de petróleo e gás natural nos mercados internacionais.

Este ataque ocorre num período de crescente tensão geopolítica na região, com o Cáucaso e a Ásia Central a tornarem-se pontos cada vez mais críticos em termos energéticos e estratégicos.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

EUA apreendem outro petroleiro que tentava furar bloqueio naval da Venezuela

Ministério Público grego abre investigação a falha que causou caos nos aeroportos

Um migrante morto e três desaparecidos após naufrágio na ilha grega de Samos