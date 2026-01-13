Dois petroleiros operados pela Grécia foram atacados por drones na terça-feira, de acordo com a agência Reuters, perto do terminal do Caspian Pipeline Consortium (CPC), que transporta cerca de 80% do petróleo exportado pelo Cazaquistão, de acordo com seis fontes independentes.

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Os navios estavam à espera para ser carregados com petróleo dos grandes campos petrolíferos de Tengizchevroil e Karachaganak, dois dos mais importantes do Cazaquistão, explorados por consórcios internacionais com a participação de empresas dos EUA, Itália, Rússia e Cazaquistão.

O primeiro petroleiro, Delta Harmony, gerido pela empresa grega Delta Tankers, iria transportar petróleo do campo de Tengizchevroil, enquanto o segundo, o Matilda, controlado pela Thenamaris, iria ser carregado com petróleo de Karachaganak.

De acordo com um representante da empresa Thenamaris, o Matilda foi atingido por dois drones enquanto se encontrava em estado de lastro, ou seja, os seus tanques não continham petróleo, mas água para fins de estabilização, a cerca de 30 milhas do terminal do CPC. O incêndio que deflagrou no convés foi imediatamente extinto, os danos registados foram pequenos e totalmente reparáveis, e não se registaram feridos. O navio, segundo a empresa, foi retirado da zona em segurança.

Funcionários do Caspian Pipeline Consortium (CPC) recusaram-se a comentar o ataque, segundo a Reuters, enquanto fontes do setor de segurança marítima informaram que o incêndio foi rapidamente extinto e que não houve perigo adicional para o navio ou para a carga.

O oleoduto do CPC transporta petróleo dos campos do Cazaquistão para o terminal de Yuzhnaya Ozereyevka, no Mar Negro, perto de Novorossiysk, na Rússia, e é um ponto estratégico para as exportações da região para os mercados internacionais.

Tengizchevroil (TCO) e Karachaganak são dois dos maiores campos petrolíferos do Cazaquistão, de importância estratégica para as exportações de energia do país. A Tengizchevroil é uma joint venture internacional, cujos principais acionistas são a Chevron (EUA), a KazMunayGas (Cazaquistão), a ExxonMobil (EUA), a Lukoil (Rússia) e a Eni (Itália), e explora o campo de Tengiz no oeste do Cazaquistão, produzindo milhões de barris de petróleo por ano.

Karachaganak, também um consórcio com a participação de empresas como a ENI, a Chevron, o BG Group e a KazMunayGas, é um dos maiores campos de gás natural e petróleo condensado da região, com exportações transportadas através do oleoduto do CPC para o Mar Negro. Ambos os campos são cruciais para a segurança energética da região e para o fluxo estável de petróleo e gás natural nos mercados internacionais.

Este ataque ocorre num período de crescente tensão geopolítica na região, com o Cáucaso e a Ásia Central a tornarem-se pontos cada vez mais críticos em termos energéticos e estratégicos.