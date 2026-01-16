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Giorgia Meloni visita o Japão para reforçar laços de defesa e inovação

Giorgia Meloni e Sanae Takaichi em Tóquio
Giorgia Meloni e Sanae Takaichi em Tóquio Direitos de autor  AP
Direitos de autor AP
De Euronews
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A primeira-ministra italiana reuniu-se com a sua homóloga japonesa, Sanae Takaichi. As duas líderes reafirmaram estreitos laços e renovaram parcerias estratégicas, com foco na segurança do Indo-Pacífico.

No 160.º aniversário das relações diplomáticas entre Roma e Tóquio, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni encontrou-se no Kantei com a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi. Meloni classificou a visita como "uma ocasião única para reafirmar a importância da histórica relação bilateral entre os dois países e anunciar, através de uma declaração conjunta, um novo reforço do partenariado estratégico".

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Sintonia pessoal e política

O encontro marcou um passo fundamental nas relações entre os dois países, com Meloni a sublinhar o forte laço pessoal criado com a sua contraparte: "Estou muito contente por estar hoje em Tóquio, ao lado de Takaichi. Conheço a Sanae há pouco tempo, mas estabelecemos, de imediato, uma relação assente numa sintonia particular e creio que esta relação evoluirá rapidamente para uma sólida amizade também no plano pessoal".

A visita, a terceira de Meloni ao Japão, visa elevar as relações a um "partenariado estratégico especial", em resposta a um cenário global marcado por "instabilidade".

Defesa e tecnologia

As duas líderes manifestaram-se satisfeitas com os avanços do Global Combat Air Programme (GCAP), o programa para o caça de nova geração desenvolvido em conjunto com o Reino Unido.

"O GCAP não é apenas um projeto de reforço da defesa, é também um projeto de reforço industrial e tecnológico", explicou Meloni, confirmando o objetivo de entregar a primeira aeronave em 2035.

Para além da defesa, o entendimento abrange áreas de elevado valor acrescentado, incluindo o espaço, com o reforço da cooperação entre as agências espaciais ASI e JAXA, e as tecnologias emergentes, entre elas Inteligência Artificial, robótica e semicondutores. Há ainda sinergias na segurança económica para proteger tecnologias estratégicas e reforçar a resiliência das cadeias de valor, em especial nos "minerais críticos".

Geopolítica: Indo-Pacífico e segurança global

O encontro bilateral permitiu abordar crises internacionais, da Ucrânia ao Médio Oriente. Mereceu particular atenção a segurança no Indo-Pacífico. Na declaração conjunta, as líderes manifestaram uma "forte oposição a qualquer tentativa unilateral de alterar o status quo pela força ou por coerção", com referência específica ao Mar da China Oriental e ao Mar da China Meridional.

Foi ainda reiterada a condenação dos programas nucleares da Coreia do Norte e a preocupação com a sua cooperação militar com a Rússia. No plano da cooperação prática, Takaichi saudou a prevista visita de unidades da Marinha italiana ao Japão até ao final do ano, facilitada pelo acordo logístico ACSA, em vigor desde setembro de 2025.

Rumo ao futuro: África e Expo

A cooperação estende-se a territórios terceiros, como África, onde Itália e Japão têm "dois projetos muito semelhantes de cooperação". No plano cultural e económico, Takaichi disse estar "grata" pelo sucesso do Pavilhão de Itália na Expo de Osaka, enquanto Meloni confirmou a participação italiana no Green Expo 2027 de Yokohama.

"Na cooperação nunca há um sujeito ativo e um sujeito passivo.Há sempre algo que nasce de um trabalho comum. Exatamente o que fazem Itália e Japão", concluiu a primeira-ministra italiana.

Após o encontro, Meloni publicou ainda uma foto que retrata as duas líderes em estilo manga.

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