Vídeo. Japão e Itália discutem defesa e comércio em Tóquio no aniversário de Meloni

Giorgia Meloni chegou a Tóquio na sexta-feira, dia do seu aniversário, um pormenor assinalado nas redes sociais japonesas. A visita assinalou, no Japão, o primeiro encontro da primeira-ministra Sanae Takaichi com um líder europeu desde que assumiu funções em outubro.
Para lá do ambiente, as conversações focaram-se no essencial. Japão e Itália acordaram elevar a relação a uma parceria estratégica especial, refletindo uma coordenação mais estreita num clima global tenso.
A cooperação na defesa ganhou destaque, incluindo o trabalho conjunto com o Reino Unido num caça de nova geração e o interesse crescente de Itália no Indo-Pacífico.
O comércio também teve peso, com as trocas a ultrapassarem agora os 10 mil milhões de euros.
O encontro Meloni-Takaichi gerou burburinho nas redes sociais no Japão, com a “Cimeira SanaMelo” em destaque numa altura em que os dois países assinalam 160 anos de relações diplomáticas.