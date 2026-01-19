A investigação sobre o acidente de comboio no município de Adamuz aponta para uma falha na soldadura do carril como causa do acidente. Fontes presentes no local indicam que uma anomalia na infraestrutura poderá ter provocado o descarrilamento de um dos comboios e a sua posterior colisão com outro comboio que circulava em sentido contrário.

A investigação do acidente ferroviário ocorrido ao quilómetro 318,7 da linha, na passagem por Adamuz (Córdoba), aponta para a rutura de uma soldadura na via como causa do descarrilamento do comboio de alta velocidade Iryo.

Como consequência desta falha, a carruagem número 6 do comboio saiu da via e colidiu frontalmente com o comboio Alvia, que circulava na via adjacente.O impacto provocou um grave acidente com dezenas de vítimas mortais e centenas de feridos.

As primeiras hipóteses, baseadas nas inspecções no local e nos testemunhos dos passageiros, apontam para a possível existência de um peso anómalo arrastado pela carruagem 6. Os viajantes que se encontravam nesta carruagem, bem como nas carruagens 7 e 8, referiram ter notado vibrações e movimentos anormais antes do acidente.

Os especialistas continuam a trabalhar para determinar as causas exactas da fratura. Agentes da Equipa Central de Inspecções Oculares Criminalísticas da Guardia Civil documentaram a zona afetada, onde se pode ver claramente a rutura da soldadura e o desprendimento de uma secção do carril, um elemento-chave na origem do acidente.

Óscar Puente apela à prudência

O ministro dos Transportes e da Mobilidade Sustentável, Óscar Puente, sublinhou esta segunda-feira que a investigação deve esclarecer se a rutura detectada num troço da via no local do acidente ferroviário foi a causa ou a consequência do descarrilamento do comboio Iryo que desencadeou a colisão com um comboio Alvia.

Em declarações ao programa 'Malas Lenguas' de 'La 2', Puente explicou que o acidente causou danos significativos na infraestrutura ferroviária, embora tenha insistido que, de momento, os investigadores ainda estão a recolher informações e que esta hipótese é "apenas mais uma especulação, como outras".

O ministro referiu-se a uma reportagem publicada pelo 'El Mundo' que aponta para uma possível falha na soldadura da via como a origem do descarrilamento. A este respeito, Puente sublinhou que "é inevitável que haja especulação" e que os meios de comunicação social se juntem a ela, ao mesmo tempo que recordou que no sistema ferroviário há "inúmeros incidentes" que são tornados públicos precisamente para evitar a ocorrência de acidentes mais graves.