Ativistas dizem que mortes na repressão das manifestações iranianas ultrapassam as quatro mil

O número de mortos na repressão das autoridades durante os protestos contra o governo no Irão ultrapassa agora os 4.000, de acordo com a Agência de Notícias dos Activistas dos Direitos Humanos, com sede nos EUA.

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O grupo de defesa dos direitos humanos reviu o número de mortos para pelo menos 4 029 na terça-feira, acrescentando que 3 786 eram manifestantes, 180 eram forças de segurança, 28 eram crianças e 35 eram pessoas que não se manifestavam.

A agência tem sido rigorosa ao longo dos anos de manifestações e distúrbios no Irão, contando com uma rede de ativistas no interior do país que confirma todas as mortes comunicadas.

Os ativistas temem que o número aumente à medida seja libertada mais informação a partir do país, ainda dominado pela decisão do governo de fechar o acesso à Internet.

As autoridades iranianas não indicaram claramente o número de mortos, mas o líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, reconheceu pela primeira vez no sábado que os protestos tinham causado a morte de "vários milhares" de pessoas, culpando os Estados Unidos.

A Agência de Notícias dos Ativistas dos Direitos Humanos informou também que mais de 26.000 pessoas foram detidas. Os comentários das autoridades levaram ao receio de que alguns dos detidos fossem condenados à morte.

Manifestantes dançam e aplaudem à volta de uma fogueira durante um protesto no Irão, 9 de janeiro de 2026 AP Photo

Tensões com os EUA mantêm-se elevadas

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, viu o seu convite para falar no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, ser retirado devido aos assassinatos.

"Apesar de ter sido convidado no outono passado, a trágica perda de vidas de civis no Irão durante as últimas semanas significa que não é correto que o governo iraniano esteja representado em Davos este ano", afirmou o fórum.

Araghchi denunciou a decisão, afirmando que o fórum "cancelou a minha presença em Davos com base em mentiras e pressões políticas de Israel e dos seus representantes e apologistas baseados nos EUA".

Pessoas queimam bandeiras dos EUA e de Israel durante uma manifestação de apoio ao governo iraniano em Istambul, 18 de janeiro de 2026 AP Photo

A Conferência de Segurança de Munique também retirou o seu convite a funcionários do governo iraniano devido à repressão.

As tensões continuam elevadas entre os Estados Unidos e o Irão devido à repressão, depois de Donald Trump ter traçado duas linhas vermelhas - a morte de manifestantes pacíficos e a realização de execuções em massa por Teerão na sequência das manifestações.

Trump prometeu repetidamente intervir se a sua administração considerar que o Irão ultrapassou esses limites.

Um porta-aviões dos EUA, que dias antes tinha estado no Mar da China Meridional, passou por Singapura durante a noite para entrar no Estreito de Malaca, colocando-o numa rota que o poderá levar ao Médio Oriente, de acordo com a imprensa norte-americana.

Os dados de localização de navios mostram que o porta-aviões USS Abraham Lincoln, bem como outros navios militares americanos, estavam a passar pelo estreito.

Ainda seriam necessários vários dias de viagem até que os seus aviões estivessem ao alcance da região, que tem estado sem um grupo de porta-aviões ou um grupo anfíbio pronto, o que provavelmente complicaria qualquer discussão sobre uma operação militar contra o Irão, dada a ampla oposição dos Estados árabes do Golfo a um tal ataque.