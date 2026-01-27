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Ataque russo provoca várias vítimas e destruição em larga escala em Odessa

Ataque russo provoca várias vítimas e destruição em larga escala em Odessa
Ataque russo provoca várias vítimas e destruição em larga escala em Odessa Direitos de autor  2026 The Associated Press. All rights reserved
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De Euronews
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"Cada golpe deste tipo da Rússia compromete os esforços diplomáticos", afirmou o presidente da Ucrânia na sequência do ataque, que considerou ter sido severo.

Pelo menos três pessoas morreram e 35 ficaram feridas nos ataques russos sobre Odessa, havendo registo de vários feridos em estado grave.

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Na madrugada de terça-feira, a cidade foi alvo de um ataque massivo de drones, que causou destruição significativa. Os corpos das vítimas — dois homens e uma mulher — foram encontrados pelos socorristas sob os escombros.

De acordo com as autoridades locais, cerca de 50 prédios residenciais de vários andares foram danificados, e dez edifícios sofreram danos significativos. Um jardim de infância, um liceu, um centro de fitness e uma igreja foram atingidos. As operações de busca e salvamento estão em curso na cidade.

"Os danos são colossais e os trabalhos de reparação levarão muito tempo para que o equipamento volte a ficar operacional", informou a empresa energética DTEK Odesskie Elektroseti, na sequência do novo ataque.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, anunciou que se tratou de um ataque violento levado a cabo por drones russos, que tinham como alvo infraestruturas energéticas e civis.

O chefe de Estado ucraniano informou também que as regiões de Lviv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy e Kharkiv também foram alvo de bombardeamentos russos.

"Cada golpe deste tipo por parte da Rússia compromete os esforços diplomáticos que ainda estão em curso e enfraquece os esforços dos parceiros que tentam ajudar a pôr fim a esta guerra. Esperamos que os Estados Unidos, a Europa e outros parceiros não fiquem calados sobre este assunto e se lembrem de que, para alcançar a paz real, é necessário exercer pressão sobre Moscovo – sanções, bloquear as operações russas e toda a infraestrutura da frota de petroleiros russos. Sem pressão sobre o agressor, as guerras não cessam — assim como não cessam sem o apoio daqueles que defendem a vida. É necessário um apoio estável ao nosso povo e aos nossos soldados, bem como uma implementação mais rápida dos acordos", afirmou Zelensky.

Duas pessoas ficaram também feridas em Kharkiv. O presidente da Câmara, Igor Terekhov, detalhou que se registou um ataque com drones e outro com mísseis. Edifícios residenciais de vários andares, uma escola e um jardim de infância ficaram danificados. As autoridades locais também reportaram a existência de danos graves na infraestrutura energética.

Na região de Lviv, as forças da Federação Russa também visaram uma destas infraestruturas, e no distrito de Zolochiv, mais concretamente na aldeia de Smilne, foi registado um aumento temporário do nível de óxido de carbono.

A empresa energética ucraniana Naftogaz informou que as tropas russas atacaram uma infraestrutura crítica na região oeste da Ucrânia, resultando num incêndio no local. "Este é o décimo quinto ataque direcionado a infraestruturas críticas do grupo só desde o início deste mês", lê-se no comunicado da empresa.

Em Kiev, após os recentes ataques massivos a instalações energéticas, mais de 900 habitações em vários bairros da margem esquerda da capital ficaram sem aquecimento na manhã de terça-feira.

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