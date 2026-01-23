A União Europeia anunciou na sexta-feira o envio de mais centenas de geradores para a Ucrânia para ajudar a fornecer eletricidade a instalações essenciais, uma vez que os ataques russos cortaram a energia e o aquecimento durante as temperaturas geladas do inverno.

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"Mais de um milhão de ucranianos estão sem eletricidade, água e aquecimento a temperaturas negativas na sequência dos implacáveis ataques russos às infraestruturas energéticas", declarou a Comissão Europeia em comunicado.

"A Comissão Europeia está hoje a mobilizar 447 geradores de emergência no valor de 3,7 milhões de euros provenientes das reservas estratégicas da UE para restabelecer a energia em hospitais, abrigos e serviços críticos. Os contínuos ataques da Rússia às infraestruturas energéticas da Ucrânia estão a privar deliberadamente os civis de calor, luz e serviços básicos em pleno inverno rigoroso", afirmou a comissária da União Europeia para a Gestão de Crises, Hadja Lahbib.

Lahbib disse que o carregamento de 447 geradores estava a caminho e que se juntaria aos 9.500 que a UE já forneceu ao país.

Segundo Bruxelas, os geradores serão utilizados para fornecer energia a "hospitais, abrigos e serviços essenciais".

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou na semana passada o "estado de emergência" no setor da energia, após os implacáveis ataques russos ao fornecimento de calor e eletricidade, numa altura em que as temperaturas geladas do inverno atingem os -20ºC.

Na quarta-feira, Zelenskyy declarou que cerca de 4.000 edifícios da capital Kiev continuavam sem aquecimento e que a maior parte da cidade estava sem eletricidade, na sequência dos ataques russos do início da semana.

"A partir desta manhã, cerca de 4.000 edifícios em Kiev ainda estão sem aquecimento e quase 60% da capital está sem eletricidade", disse Zelenskyy, depois de a Rússia ter atacado a rede de energia da Ucrânia entre segunda e terça-feira.

Trabalhadores reparam uma central eléctrica DTEK após um ataque de mísseis russos ao sistema energético do país, num local não revelado na Ucrânia, 23 de janeiro de 2026 AP Photo

A Rússia tem atacado repetidamente as infraestruturas energéticas ucranianas ao longo dos quase quatro anos de guerra, mas Kiev afirma que este inverno tem sido o mais duro de sempre, com centenas de drones e mísseis russos a sobrecarregarem as defesas aéreas durante geadas particularmente fortes.

Mais de 1.000 ucranianos foram levados para o hospital com queimaduras de frio e hipotermia nos últimos 30 dias, disse o Ministério da Saúde, acrescentando que a situação pode "tornar-se ameaçadora se as temperaturas baixarem ou as condições meteorológicas piorarem".

A Alemanha classificou os ataques aéreos russos contra as infraestruturas energéticas como "crimes de guerra".

A Rússia tem vindo a atacar o sistema energético ucraniano desde o início da invasão, numa tentativa, segundo Kiev, de minar a moral e enfraquecer a resistência dos ucranianos.

O Kremlin afirma que apenas tem como alvo as instalações militares ucranianas e atribui a continuação da guerra a Kiev por se recusar a aceitar as suas exigências de paz.

O Ministério da Defesa russo afirmou na terça-feira ter efetuado ataques a instalações que apoiam as forças armadas da Ucrânia.

Entretanto, os negociadores norte-americanos, liderados por Steve Witkoff, reuniram-se com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscovo, para uma maratona de conversações sobre o fim da invasão russa que se prolongou pela manhã de sexta-feira.

Tendas de emergência são montadas num bairro residencial onde as pessoas se podem aquecer em Kiev, 15 de janeiro de 2026 AP Photo

O conselheiro diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov, disse aos jornalistas que as conversações tinham sido "úteis em todos os aspetos", uma vez que Moscovo insistiu que as suas exigências territoriais têm de ser satisfeitas para se chegar a um acordo de paz.

Zelenskyy disse ainda na sexta-feira que dois dias de reuniões trilaterais envolvendo os EUA, a Ucrânia e a Rússia deveriam começar na sexta-feira nos Emirados Árabes Unidos.

"Os russos têm de estar prontos para compromissos porque, sabe, toda a gente tem de estar pronta, não só a Ucrânia, e isso é importante para nós", disse.