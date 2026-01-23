"Sem resolver questão territorial" não se pode esperar um acordo, afirma o Kremlin

Os negociadores norte-americanos, liderados por Steve Witkoff, reuniram-se com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscovo, para uma maratona de conversações sobre o fim da invasão russa da Ucrânia, que se prolongou pela manhã de sexta-feira.

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O conselheiro diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov, disse aos jornalistas que as conversações foram "úteis em todos os aspetos", uma vez que o Kremlin insistiu que a questão territorial tem de ser resolvida para se chegar a um acordo de paz.

Ushakov, que participou na reunião de Putin com os enviados Steve Witkoff e Jared Kushner, disse que "foi reafirmado que não se pode esperar um acordo a longo prazo sem resolver a questão territorial", uma referência à exigência de Moscovo de que Kiev retire as suas tropas das áreas no leste que a Rússia anexou ilegalmente mas nunca capturou totalmente.

Acrescentou ainda que, até que tal seja conseguido, "a Rússia continuará a perseguir de forma consistente os objetivos da operação militar especial no campo de batalha, onde as forças armadas russas detêm a iniciativa estratégica".

Vladimir Putin, cumprimenta os enviados do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff, Jared Kushner e Josh Gruenbaum, no Palácio do Senado do Kremlin, 22 de janeiro. Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

A reunião ocorreu horas depois de o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, ter criticado duramente os seus aliados europeus na quinta-feira pela resposta lenta e fragmentada à invasão em grande escala da Rússia, que já dura quase quatro anos e que, segundo ele, deixou a Ucrânia à mercê de Putin, enquanto os EUA continuam a pressionar por um acordo de paz.

Ushakov observou que os enviados de Trump informaram Putin sobre a reunião do presidente dos EUA, Donald Trump, com Zelenskyy na quinta-feira em Davos, na Suíça, onde participaram no Fórum Económico Mundial, bem como em reuniões anteriores que tiveram com funcionários ucranianos e europeus nas últimas semanas.

Zelenskyy descreveu a reunião como "produtiva e significativa", um sentimento ecoado por Trump, que acrescentou que tanto Putin como Zelenskyy querem chegar a um acordo e que "todos estão a fazer concessões" para tentar acabar com a guerra.

Ele disse que os pontos de discórdia nas negociações continuam os mesmos dos últimos seis ou sete meses, observando que as “fronteiras” são uma questão fundamental. “O principal obstáculo é o mesmo que vem atrasando as negociações há um ano”, afirmou.

Steve Witkoff e Jared Kushner foram acompanhados por Josh Gruenbaum, chefe do Serviço Federal de Aquisições, que atua como consultor sênior no Conselho de Paz de Trump, ao qual a Rússia foi convidada a participar.

Mais conversações nos Emirados Árabes Unidos

Zelenskyy disse que dois dias de reuniões trilaterais envolvendo os EUA, a Ucrânia e a Rússia devem começar na sexta-feira nos Emirados Árabes Unidos.

“Os russos têm de estar prontos para compromissos porque, como sabem, todos têm de estar prontos, não apenas a Ucrânia, e isso é importante para nós”, disse ele.

Ushakov, assessor do Kremlin, confirmou que uma delegação russa participará da reunião de sexta-feira na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi. Acrescentou que, durante a reunião no Kremlin, os EUA manifestaram a esperança de que isso “abra perspetivas para avançar em toda a gama de questões relacionadas com o fim do conflito e a obtenção de um acordo pacífico”.

Ushakov disse que a delegação russa será liderada pelo chefe da inteligência militar, Igor Kostyukov. Acrescentou que o enviado de Putin, Kirill Dmitriev, manterá conversações separadas sobre questões económicas com Witkoff em Abu Dhabi.