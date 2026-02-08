Uma pessoa morreu em Portugal quando novas chuvas torrenciais, trazidas pela tempestade Marta, atingiram a Península Ibérica no sábado, o mais recente de semanas de mau tempo.

As autoridades informaram que um membro dos serviços de emergência, um bombeiro de 46 anos, afogou-se num rio em Campo Maior, no distrito central de Portalegre. Morreu ao tentar atravessar uma zona inundada, segundo relatos da imprensa.

O clima extremo também levou três municípios a adiar por uma semana a votação presidencial, cujas urnas foram abertas no domingo.

A tempestade Kristin matou pelo menos cinco pessoas quando varreu Portugal na semana passada, e a tempestade Leonardo causou mais uma vítima na quarta-feira, perfazendo um total de 14 mortes provocadas pelo mau tempo.

O risco de inundações no rio Tejo, na região central de Santarém, permaneceu no nível mais alto, informaram as autoridades.

Mais a sul, em Alcácer do Sal, as águas do rio Sado tinham recuado para as margens, acrescentaram.

Partes de Alcácer do Sal ficaram submersas após o transbordamento do rio Sado, obrigando os residentes a abandonar a cidade, situada a 90 quilómetros a sul de Lisboa.

Moradores caminham por uma rua inundada após o rio Sado transbordar devido às fortes chuvas em Alcácer do Sal, sul de Portugal, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. AP Photo/Ana Brigida

Tempestade Marta chegou a Espanha

Em Espanha, a tempestade Marta provocou o encerramento de dezenas de estradas no domingo, enquanto continua a avançar rumo ao nordeste.

Em Ávila, o motorista de um limpa-neve morreu no sábado após o veículo cair de um declive de 20 metros na passagem de El Pico.

De acordo com a Direção-Geral do Trânsito (DGT), mais de uma centena de estradas foram fechadas no início da manhã, a maioria devido a inundações e outras devido à neve e ao gelo.

Cádiz é a província mais afetada, com várias estradas intransitáveis, seguida por Córdoba e por Sevilha. Ao mesmo tempo, uma tempestade de neve mantém fechadas as passagens nas montanhas e as estradas em províncias como Granada, Astúrias, Salamanca e Navarra.

A Agência Meteorológica Estatal de Espanha (Aemet) informou que, embora as chuvas diminuam no domingo, elas persistirão em algumas áreas, incluindo o Estreito de Gibraltar, a região ao redor do Mar de Alborão e as cadeias montanhosas da Andaluzia, bem como nas Ilhas Baleares, no nordeste da Catalunha e no Mar Cantábrico.

São esperadas chuvas fortes localizadas, com trovoadas e granizo em alguns locais.