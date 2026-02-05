Vídeo. Portugal em alerta com novas cheias provocadas pela tempestade Leonardo

Cerca de 200 pessoas foram retiradas na quarta-feira, com água pela cintura a cobrir a principal avenida de Alcácer do Sal depois de o rio Sado transbordar, apesar dos sacos de areia colocados à porta das lojas.
A Proteção Civil confirmou a morte de um homem na casa dos 60 anos, perto de Serpa, depois de a sua viatura ter sido arrastada pelas cheias.
Desde domingo, as equipas de emergência já responderam a mais de 3.300 ocorrências, desde inundações a quedas de árvores e deslizamentos de terras. O nível de alerta mantém-se no máximo, com 3.000 militares e 42 embarcações destacadas. As autoridades alertam que a situação pode voltar a agravar-se no fim de semana, com outro sistema frontal já em formação.