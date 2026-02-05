Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Viatura submersa numa rua de Alcácer do Sal
No Comment

Vídeo. Portugal em alerta com novas cheias provocadas pela tempestade Leonardo

Últimas notícias:

A tempestade Leonardo atingiu Portugal a 5 de fevereiro, matou um homem, obrigou centenas a abandonar as casas e deixou Alcácer do Sal submersa, enquanto os meteorologistas alertam para a chegada de uma nova tempestade.

Cerca de 200 pessoas foram retiradas na quarta-feira, com água pela cintura a cobrir a principal avenida de Alcácer do Sal depois de o rio Sado transbordar, apesar dos sacos de areia colocados à porta das lojas.

A Proteção Civil confirmou a morte de um homem na casa dos 60 anos, perto de Serpa, depois de a sua viatura ter sido arrastada pelas cheias.

Desde domingo, as equipas de emergência já responderam a mais de 3.300 ocorrências, desde inundações a quedas de árvores e deslizamentos de terras. O nível de alerta mantém-se no máximo, com 3.000 militares e 42 embarcações destacadas. As autoridades alertam que a situação pode voltar a agravar-se no fim de semana, com outro sistema frontal já em formação.

