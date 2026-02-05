Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Vista das inundações na localidade de San Martín del Tesorillo, esta quinta-feira
No Comment

Vídeo. Espanha: tempestade Leonardo força retirada de 4.000 pessoas na Andaluzia

Últimas notícias:

Espanha acordou com ruas inundadas em Grazalema esta quinta-feira, depois de a tempestade Leonardo ter deixado mais de 600 litros por m2 em 36 horas, segundo a AEMET.

A água galgou a localidade de Grazalema, em Cádis, depois de vários rios terem transbordado um pouco por toda a Andaluzia. Cerca de 4.000 pessoas foram retiradas, as escolas encerraram e as ligações ferroviárias e rodoviárias foram suspensas em várias zonas.

A polícia em Cádis avançou em água pela cintura para resgatar pessoas presas num edifício abandonado.

Agentes da Guardia Civil continuam à procura de uma mulher desaparecida perto de Málaga, que se julga ter caído a um rio em cheia quando tentava salvar o seu cão.

As condições estão a melhorar no sul de Espanha; na província de Cádis, os alertas vermelhos foram levantados até ao meio da tarde de quinta-feira, mas preveem-se mais tempestades nos próximos dias.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE