Vídeo. Espanha: tempestade Leonardo força retirada de 4.000 pessoas na Andaluzia

A água galgou a localidade de Grazalema, em Cádis, depois de vários rios terem transbordado um pouco por toda a Andaluzia. Cerca de 4.000 pessoas foram retiradas, as escolas encerraram e as ligações ferroviárias e rodoviárias foram suspensas em várias zonas.
A polícia em Cádis avançou em água pela cintura para resgatar pessoas presas num edifício abandonado.
Agentes da Guardia Civil continuam à procura de uma mulher desaparecida perto de Málaga, que se julga ter caído a um rio em cheia quando tentava salvar o seu cão.
As condições estão a melhorar no sul de Espanha; na província de Cádis, os alertas vermelhos foram levantados até ao meio da tarde de quinta-feira, mas preveem-se mais tempestades nos próximos dias.