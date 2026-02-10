Europa testa míssil hipersónico. Será a resposta ao Oreshnik da Rússia?

A Europa tem um foguetão hipersónico. Pelo menos, o primeiro teste bem-sucedido de um fabricante britânico-alemão foi concluído, e o foguetão poderá estar pronto para produção em série em 2029. Será esta a resposta da Europa ao Oreshnik russo?

"A Hypersonica atingiu um marco importante no nosso caminho para desenvolver a primeira capacidade de ataque hipersónico soberano da Europa até 2029", anunciou a empresa na segunda-feira. "Este é um momento de orgulho para a inovação europeia no domínio da defesa", acrescentaram os fundadores, Dr. Philipp Kerth e Dr. Marc Ewenz.

Primeiro míssil hipersónico europeu

O protótipo do foguetão Hypersonica atinge velocidades seis vezes superiores à velocidade do som, ou Mach 6, em termos técnicos. Isto equivale a mais de 7.400 quilómetros por hora e o foguetão viaja dois quilómetros por segundo.

Isto significa que o foguetão pode voar mais de 300 quilómetros. De acordo com o relatório da empresa, o voo de teste em Andøya, na Noruega, decorreu sem problemas. Durante a subida e a subsequente descida na atmosfera, todos os sistemas terão funcionado. De acordo com os relatórios, o voo de teste teve lugar a 3 de fevereiro.

O voo de teste também forneceu dados valiosos. De acordo com a Hypersonica, estes dados poderão ser utilizados para desenvolver futuros sistemas de ataque a alta velocidade. Estes dados podem, também, ser utilizados para analisar melhor o perfil das armas dos adversários.

Mísseis prontos para produção em série em 2029

"Como europeus comprometidos com os valores da liberdade e da democracia, estamos a realizar este trabalho com um claro sentido de responsabilidade pelo desenvolvimento seguro e baseado em princípios desta tecnologia de ponta", explicou a empresa, que se descreve como uma start-up com financiamento privado e fundada em 2023.

Em particular, o curto período de desenvolvimento, de cerca de nove meses, permite a adição de novas capacidades à indústria da defesa, acrescentou a empresa. Até 2029, a empresa pretende continuar a desenvolver o míssil hipersónico para que a Europa tenha uma capacidade de ataque. Os testes deverão seguir-se passo a passo, desde os voos hipersónicos até ao controlo de voo e manobras mais complexas.

"Esta abordagem permitirá à Europa desenvolver capacidades hipersónicas dentro dos prazos previstos nos Quadros Hipersónicos 2030 da NATO e do Reino Unido - e a uma fração do custo habitual", concluiu a empresa num comunicado de imprensa.

Houve também outra ronda de financiamento. A empresa de defesa e aeroespacial recebeu 23,3 milhões de euros em financiamento de Série A. O governo alemão também investiu. O governo alemão também investiu.

"Momento de orgulho para a inovação europeia no sector da defesa"

De acordo com a Hypersonica, a Agência Federal Alemã para Inovações Inovadoras (SPRIND) está a participar juntamente com várias centenas de empresas. Os fundos deverão ser utilizados para novos testes de voo no primeiro trimestre de 2026. O Diretor da SPRIND, Rafael Laguna de la Vera, sublinhou que os investimentos "contribuirão para a autonomia de defesa da Europa". Isto também promoverá o acesso independente ao espaço no futuro.

De acordo com a empresa, também ajudariam a satisfazer a procura dos países membros da NATO de capacidades de ataque de alta precisão - uma lacuna crítica na carteira de defesa europeia.

"A nossa missão é clara: fornecer à Europa a vantagem tecnológica de que necessita e deseja para se defender contra agressões militares com sistemas hipersónicos manobráveis e proteger os valores democráticos que unem as nossas sociedades", explicaram os fundadores Kerth e Ewenz.

A Europa está a armar-se e a centrar-se cada vez mais nas aquisições locais. A dependência da Europa em relação ao equipamento de defesa dos EUA aumentou significativamente nos últimos anos. De acordo com o instituto de investigação sobre a paz Sipri, sediado em Estocolmo, as importações de armas dos EUA para a Europa — incluindo a Ucrânia — mais do que triplicaram entre 2020 e 2024, em comparação com os cinco anos anteriores.

Pela primeira vez em duas décadas, a maior parte das exportações de armas dos EUA foi para a Europa: a quota aumentou de 13% (2015-2019) para 35% (2020-2024). Globalmente, os Estados europeus da NATO duplicaram as suas importações de armas durante este período, com dois terços provenientes dos Estados Unidos. Está agora prevista uma viragem, como já declararam o antigo chanceler alemão Olaf Scholz (SPD) e o seu sucessor Friedrich Merz (CDU).

O projeto de orçamento para 2026 prevê, atualmente, despesas de defesa de cerca de 108,2 mil milhões de euros. Este montante está repartido entre 82,7 mil milhões de euros do orçamento normal da defesa e 25,5 mil milhões de euros do fundo especial da Bundeswehr.

A maior parte dos contratos de aquisição deverá ser adjudicada a fabricantes europeus. Apenas cerca de oito por cento deverão ser comprados nos EUA, tal como a Euronews noticiou em setembro.

Ataque "Oreshnik" na Ucrânia

A Rússia já utilizou o seu míssil hipersónico "Oreshnik" na guerra contra a Ucrânia e outros foram enviados para a Bielorrússia. O míssil tem um alcance de até 5.500 quilómetros e pode ser equipado com uma ou várias ogivas.

Em 8 de janeiro, a Rússia anunciou que tinha atacado a Ucrânia ocidental com um míssil deste tipo. O presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou utilizar estes mísseis em novembro de 2025. "Não excluímos a utilização do Oreshnik contra as forças armadas, as instalações militares-industriais ou o centro de decisão, incluindo em Kiev", afirmou Putin numa conferência de imprensa no Cazaquistão.

O míssil estava provavelmente equipado com explosivos fictícios ou munições de treino, disse um alto representante ucraniano. Os impactos na estrutura de betão da oficina foram causados por pequenas submunições. A exposição à radiação foi normal e os danos foram aparentemente controláveis.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, condenou o ataque como "inaceitável". O Reino Unido e a França também teceram duras críticas.

Num post no X, o chanceler alemão escreveu que a Rússia estava a escalar com o uso do "Oreshnik", enquanto a Ucrânia, a Europa e os EUA estavam a fazer campanha pela paz. Reafirmou que "estamos ao lado da Ucrânia". O ataque foi dirigido contra as infra-estruturas energéticas ucranianas em Lviv.

A Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas, também avaliou o ataque "Oreshnik" como uma demonstração de força direcionada. O míssil foi "concebido como um aviso à Europa e aos EUA", explicou também no X. Segundo ela, o Presidente Vladimir Putin não está a procurar a paz, mas a Rússia está a responder aos esforços diplomáticos com mais destruição.

De acordo com Moscovo, a Rússia utilizou mísseis hipersónicos na guerra da Ucrânia, que são muito difíceis de intercetar devido à sua velocidade extremamente elevada. Há anos que os peritos militares e de defesa debatem se, e em que medida, os mísseis hipersónicos irão alterar o atual equilíbrio de poder militar entre os EUA e a Europa, bem como entre a China e a Rússia.