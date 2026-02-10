Vance promove corredor de paz na primeira visita do vice-presidente dos EUA à Arménia

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, chegou à Arménia na segunda-feira para conversações sobre a consolidação do processo de paz com o Azerbaijão, tornando-se o primeiro vice-presidente ou presidente dos EUA em exercício a visitar o país.

Vance manteve conversações com o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan, em Erevan, antes de se deslocar a Baku, capital do Azerbaijão, na terça-feira, com Washington a tentar fazer avançar um corredor comercial que reformularia o Cáucaso do Sul.

"Não estamos apenas a fazer a paz para a Arménia. Estamos também a criar uma verdadeira prosperidade para a Arménia e para os Estados Unidos em conjunto", afirmou Vance numa conferência de imprensa conjunta com Pashinyan.

Os dois líderes assinaram um acordo sobre energia nuclear civil, que, segundo Pashinyan, "abrirá um novo capítulo na parceria energética cada vez mais profunda entre a Arménia e os Estados Unidos".

Vance anunciou uma venda de tecnologia de drones dos EUA à Arménia no valor de 11 milhões de dólares (9,2 milhões de euros).

Pashinyan classificou a visita como "verdadeiramente histórica" e disse ter "grande esperança" de que o presidente dos EUA, Donald Trump, receba "legitimamente" o Prémio Nobel da Paz por ter mediado o processo de paz entre a Arménia e o Azerbaijão.

Vance está a promover a Rota Trump para a Paz e Prosperidade Internacional (TRIPP na sigla original), um corredor proposto de 43 quilómetros através do sul da Arménia que liga o Azerbaijão ao seu exclave de Nakhchivan.

A rota visa ligar a Ásia Central e a bacia do Cáspio à Europa, contornando a Rússia e o Irão e reforçando os interesses comerciais dos EUA na região.

Washington enquadrou o projeto como uma medida de reforço da confiança após o fim pacífico de décadas de conflito entre a Arménia e o Azerbaijão.

Numa cimeira na Casa Branca, em agosto de 2025, Trump mediou um acordo entre a Arménia e o Azerbaijão, em que os dois países se comprometeram a renunciar às reivindicações do território um do outro e a abster-se de usar a força.

Ao mesmo tempo, Moscovo está a observar atentamente a saída discreta de Erevan da sua esfera de influência.

A Arménia - historicamente o aliado mais próximo da Rússia no Cáucaso Meridional - congelou a sua participação num pacto de segurança liderado por Moscovo e começou a aprofundar os laços com os EUA e a UE.

A influência da Rússia em toda a ex-União Soviética tem sido tensa desde a sua invasão em grande escala da Ucrânia, o que alarmou muitos países que durante décadas foram amigos ou dominados por Moscovo.