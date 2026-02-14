O antigo primeiro-ministro israelita Ehud Barak pediu desculpa pela sua amizade de vários anos com o criminoso sexual Jeffrey Epstein, que incluiu correspondência regular, várias visitas ao apartamento de Manhattan do financeiro e uma à sua ilha privada.

"Sou responsável por todas as minhas ações e decisões, e há, definitivamente, espaço para perguntar se não havia espaço para um julgamento mais aprofundado da minha parte e para um exame mais minucioso dos detalhes do que realmente aconteceu", disse Barak numa entrevista.

O antigo dirigente israelita não foi implicado no caso de abuso sexual de raparigas menores por parte de Epstein e não enfrenta quaisquer acusações de irregularidades.

Em entrevista ao Canal 12 de Israel, na quinta-feira, Barak lamentou ter conhecido Epstein e pediu desculpa a todos "que se sentem profundamente desconfortáveis".

De acordo com o ex-primeiro-ministro israelita, ele, sua mulher e alguns seguranças visitaram durante três horas a casa de Epstein nas Ilhas Virgens Americanas, mas apenas viram Epstein e alguns trabalhadores de manutenção.

Barak disse que nunca observou ou participou em qualquer comportamento inapropriado. Ele disse que estava ciente do caso anterior de Epstein, mas assumiu que tinha pago sua dívida com a sociedade.

"Só em 2019, quando se inicia uma nova investigação de toda a história, é que a amplitude e a profundidade dos crimes hediondos deste homem se tornam evidentes e eu corto relações com ele, e toda a gente corta relações com ele", disse Barak.

Barak acrescentou que é provável que surjam mais informações sobre os documentos nas próximas semanas, mas afirmou que não fez nada de ilegal ou impróprio.

"Prometo-vos que nada será descoberto, porque não há nada", afirmou.

Barak aparece em vários documentos

Barak faz parte de uma série de elites políticas, empresariais e culturais que mantiveram longas relações com Epstein, mesmo depois da sua confissão de culpa, em 2008, por ter solicitado a prostituição de uma rapariga menor de idade na Florida.

O antigo primeiro-ministro israelita, que já se tinha distanciado de Epstein, deu a última entrevista depois do Departamento de Justiça dos EUA ter divulgado milhões de páginas de documentos relacionados com as suas investigações sobre Epstein.

Barak e a sua mulher, Nili, aparecem frequentemente nos documentos, o que indica que mantiveram um contacto regular com Epstein durante anos, incluindo depois de este ter feito um acordo com os procuradores em 2008, que resultou numa sentença de 18 meses de prisão.

Barak foi primeiro-ministro entre 1999 e 2001, altura em que Israel e os palestinianos mantiveram conversações de paz de alto nível, antes do processo se ter desmoronado e de ter eclodido uma revolta palestiniana. Mais tarde, foi ministro da Defesa.

Documento incluído na divulgação dos ficheiros de Jeffrey Epstein pelo Departamento de Justiça dos EUA, fotografado na terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 Jon Elswick/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Os seus laços com Epstein vieram a lume há sete anos, depois de Barak ter anunciado o seu regresso à política, numa tentativa falhada de derrubar o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu.

Na altura, os registos fiscais dos EUA mostraram que Barak recebeu cerca de 2 milhões de dólares em subsídios para "investigação" não especificada, na década anterior, da Fundação Wexner, uma organização filantrópica que apoia causas judaicas. Na altura, Epstein era administrador da fundação.

Barak desvalorizou esses laços quando vieram à tona, dizendo que Epstein "não me apoiou nem me pagou". No entanto, alguns documentos detalham os planos para uma estadia em 2017 na residência de Epstein em Nova Iorque, enquanto outros discutem a logística mundana de outras visitas, reuniões e telefonemas.

Em junho de 2019, a mulher de Barak, Nili, enviou um e-mail a Epstein, dizendo que tinham atrasado o seu voo para Nova Iorque em cerca de uma semana. Em 2013, a assistente de Epstein, Lesley Groff, enviou um e-mail a Epstein sobre um jantar com Barak, sua mulher, e vários empresários e celebridades, incluindo Woody Allen.

Em 2019 - cerca de uma semana antes de Epstein ser preso - uma troca de mensagens sobre Barak entre Epstein e uma pessoa desconhecida mostra Epstein a dizer que estava a "tratar de Ehud em Israel". Está a deixar-me louco".

Os documentos mostram que Epstein estabeleceu uma ligação entre Barak e Steve Bannon, antigo conselheiro do Presidente dos EUA, Donald Trump, que procurava envolver-se mais na política israelita. E-mails de Epstein para sua equipe e outros em 2018 discutiram a organização de jantares ou reuniões entre Barak e Bannon.

Bannon não foi implicado em qualquer ato ilícito relacionado com Epstein.

Epstein morreu por suicídio na prisão em 2019, enquanto aguardava julgamento por alegações federais de abuso sexual e tráfico de dezenas de raparigas.