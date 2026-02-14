As forças russas lançaram um ataque aéreo maciço e ataques com drones em toda a Ucrânia, utilizando principalmente 112 drones kamikaze como os mísseis balísticos Shahed, Gerbera e Iskander-M, entre sexta-feira à noite e sábado de manhã, de acordo com a força aérea ucraniana.

Segundo informações, 91 dos 112 drones foram abatidos e pelo menos 18 atingiram 11 locais.

Como resultado, em Odessa, uma mulher foi morta num incêndio residencial, em Zaporizhzhia, uma foi morta e três ficaram feridas, e em Sumy, uma mulher de 44 anos foi morta, três ficaram feridas, e em Kherson, duas foram mortas, uma delas, um homem de 52 anos, e quatro ficaram feridas, de acordo com agências e meios de comunicação ucranianos.

Além disso, no Oblast de Kiev, um homem e uma mulher foram hospitalizados com ferimentos, e no Oblast de Kharkiv, um ataque de um drone russo na aldeia de Fesky feriu um homem de 22 anos, informaram os governadores regionais.

"O fogo foi rapidamente extinto pelas equipas de salvamento. Infelizmente, uma mulher foi morta no ataque", publicou no Telegram o governador da região do sul da Ucrânia, Oleg Kiper, na manhã de sábado.

"Nas últimas 24 horas, os invasores realizaram 655 ataques a 41 povoações na região de Zaporizhzhia", disse o chefe militar regional, Ivan Fedorov.

Ucrânia contra-ataca

Entretanto, o governador regional russo, Vyacheslav Gladkov, confirmou que um ataque ucraniano com mísseis matou duas pessoas e feriu cinco na cidade fronteiriça russa de Belgorod, na sexta-feira.

No mesmo dia, um depósito de munições russo foi atingido perto da povoação de Novoekonomichne, no Oblast de Donetsk ocupado pela Rússia, segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia.

Antes da conferência de segurança

Os ataques coincidem com a Conferência de Segurança de Munique, onde o chanceler alemão Friedrich Merz e o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio estão a discutir a ajuda militar e o "prazo de junho" para um acordo de paz, um prazo alegadamente estabelecido pela administração Trump que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reconheceu publicamente.

Zelensky, que se encontra em Munique desde sexta-feira e tem se reunido com vários aliados, deverá discursar na reunião de sábado.

Nenhum responsável russo foi convidado para a cimeira deste ano, que marca a continuidade da política de exclusão após a invasão de 2022.

Por outro lado, as conversações trilaterais entre a Rússia, a Ucrânia e os EUA estão confirmadas para terça e quarta-feira em Genebra, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, num comunicado divulgado pelas agências noticiosas russas.