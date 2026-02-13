Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Rescaldo de bombardeamento
No Comment

Vídeo. Ucrânia: ataque russo com drones atinge porto e infraestruturas energéticas de Odessa

Últimas notícias:

Ataques maciços de drones russos atingiram durante a noite a região de Odessa, na Ucrânia, matando uma pessoa, ferindo seis e danificando infraestruturas portuárias e energéticas, o que perturbou serviços básicos na cidade.

Bombeiros combateram durante horas vários focos de incêndio enquanto grandes chamas devastavam instalações portuárias, uma central de energia e casas vizinhas. As autoridades confirmaram um morto e seis feridos, três em estado grave. Ficaram danificadas perto de 30 viaturas e um stand de automóveis ardeu numa área de quase 2 000 metros quadrados.

Mais de 90 operacionais ajudaram a controlar os fogos, mas o fornecimento de eletricidade, água e aquecimento foi interrompido em partes da cidade.

As autoridades afirmam que a Rússia intensificou os ataques contra infraestruturas críticas nas últimas semanas, apesar da pressão dos Estados Unidos para o início de conversações. As equipas de reparação continuam a trabalhar para restabelecer os serviços básicos.

