Vídeo. Ucrânia: ataque russo com drones atinge porto e infraestruturas energéticas de Odessa

Bombeiros combateram durante horas vários focos de incêndio enquanto grandes chamas devastavam instalações portuárias, uma central de energia e casas vizinhas. As autoridades confirmaram um morto e seis feridos, três em estado grave. Ficaram danificadas perto de 30 viaturas e um stand de automóveis ardeu numa área de quase 2 000 metros quadrados.
Mais de 90 operacionais ajudaram a controlar os fogos, mas o fornecimento de eletricidade, água e aquecimento foi interrompido em partes da cidade.
As autoridades afirmam que a Rússia intensificou os ataques contra infraestruturas críticas nas últimas semanas, apesar da pressão dos Estados Unidos para o início de conversações. As equipas de reparação continuam a trabalhar para restabelecer os serviços básicos.