Ex-ministro francês da Cultura demite-se do Instituto do Mundo Árabe devido a ligações a Epstein

O antigo ministro francês da Cultura, Jack Lang, demitiu-se no sábado do cargo de presidente do Instituto do Mundo Árabe, na sequência de revelações sobre as suas ligações financeiras com o falecido financeiro e criminoso sexual Jeffrey Epstein.

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A demissão ocorreu depois de o procurador financeiro francês ter aberto um inquérito contra Lang e a sua filha Caroline por suspeita de "branqueamento agravado de fraude fiscal", segundo as autoridades.

O nome de Lang aparece mais de 600 vezes em ficheiros divulgados a 30 de janeiro pelo Departamento de Justiça dos EUA, que documentaram trocas de correspondência entre os dois homens ao longo de sete anos, até à morte de Epstein, sob custódia, em 2019.

Caroline Lang, uma antiga executiva de longa data da Warner Bros France, demitiu-se na segunda-feira passada do cargo de diretora-geral do Sindicato dos Produtores Independentes de França, depois de documentos terem revelado a sua relação comercial com Epstein.

Os ficheiros revelam que Caroline Lang estabeleceu uma parceria com Epstein em 2016 numa empresa chamada Pyrtanée LLC que se dedicava à compra de obras de artistas franceses emergentes.

Foi nomeada no testamento de Epstein como beneficiária de 5 milhões de euros, embora tenha negado ter recebido quaisquer fundos.

A investigação preliminar foi iniciada depois de documentos americanos terem revelado anos de correspondência e ligações financeiras entre Lang e Epstein, segundo a imprensa francesa.

Caroline Lang disse ao sítio de notícias de investigação Mediapart que ela e o pai foram apresentados a Epstein por Woody Allen e a sua companheira Soon-Yi Previn em 2012.

Ela descreveu-se como "surpreendentemente ingénua", mas disse que não tinha investido pessoalmente nem recebido dinheiro da empresa registada nas Ilhas Virgens Americanas.

Lang nega ter cometido atos ilícitos

Lang, 86 anos, disse no X que acolheu a investigação "com serenidade e até alívio".

"As acusações que me foram feitas são infundadas e eu vou demonstrá-lo, para além do som e da fúria dos meios de comunicação social e dos tribunais digitais", afirmou.

Na sua carta de demissão do Instituto do Mundo Árabe, Lang afirmou que tinha decidido demitir-se para proteger a instituição.

Lang tinha sido convocado para uma reunião com o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, que supervisiona o Instituto do Mundo Árabe, no domingo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, "pediu que o conselho de administração do Instituto do Mundo Árabe fosse convocado no prazo de sete dias para nomear um presidente interino", disseram fontes do ministério.

Lang foi Ministro da Cultura de França de 1981 a 1986 e de 1988 a 1993, durante o mandato do Presidente François Mitterrand. É diretor do Instituto do Mundo Árabe desde 2013.

Escrutínio na Europa

Os dossiers Epstein foram objeto de um escrutínio significativo em vários países europeus, na sequência da última divulgação de cerca de 3 milhões de documentos pelo Departamento de Justiça dos EUA.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que está a enfrentar uma crise interna significativa devido às revelações dos dossiers, pediu desculpa às vítimas de Epstein por ter nomeado Peter Mandelson embaixador do Reino Unido nos EUA, apesar dos laços estreitos do diplomata com o criminoso sexual.

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Na Eslováquia, Miroslav Lajčak, notável diplomata europeu e atual conselheiro do primeiro-ministro Robert Fico, demitiu-se depois de terem vindo à tona mensagens de correio eletrónico em que comentava a aparência de mulheres em vários países europeus juntamente com Epstein.

Lajčak disse que "se sentia um idiota" por causa dos seus comentários e do seu envolvimento com o financeiro desgraçado.

Na Noruega, a princesa Mette-Marit disse na sexta-feira passada que "lamentava profundamente" a sua amizade com Epstein, enquanto a Letónia, a Lituânia e a Polónia lançaram amplas investigações oficiais sobre os documentos.