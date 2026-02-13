Desde o início de fevereiro, foram registadas cerca de 16 mil ocorrências em Portugal continental relacionadas com o mau tempo e 16 pessoas morreram. Eis o estado do país.
Esta sexta-feira vai ser mais um dia de muita chuva e vento, sobretudo nas regiões Norte e Centro do país. Coimbra, por exemplo, está a preparar-se agora para a eventualidade de uma cheia que, nas palavras da autarca, Ana Abrunhosa, poderá ser "centenária".
O IPMA colocou sete distritos do país sob aviso amarelo: Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Porto, Viana do Castelo e Viseu. Há ainda previsão de vento forte no litoral e terras altas, com as rajadas a atingirem os 100km/h. Além disso, também toda a costa está sob aviso (laranja e amarelo) devido à agitação marítima.
Isto numa altura em que, segundo informou o instituto meteorológico na quinta-feira, Portugal continental está a ser atravessado por "um sistema frontal associado a uma região depressionária centrada a norte da Península Ibérica".
A depressão Oriana, assim intitulada, "não irá afetar Portugal continental diretamente", já que o seu desenvolvimento estava previsto "em território espanhol", mas os seus efeitos têm sido largamente sentidos um pouco por todo o país.
Acompanhe aqui as últimas atualizações sobre o impacto do mau tempo em Portugal:
Primeiro-ministro já chegou a Coimbra
O primeiro-ministro e a ministra do Ambiente já chegaram à cidade de Coimbra, onde irão reunir-se agora com as autoridades do município no Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, para analisar a situação do caudal do Mondego e da barragem da Aguieira. Aguarda-se uma conferência de imprensa no final. Recorde-se que o pico das cheias deveria ser atingido pelas 15:00 desta sexta-feira, de acordo com as previsões.
Parlamento recomenda que trechos da A1 sejam incluídos na isenção temporária de portagens
A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira uma recomendação do PAN ao Governo para que inclua lanços da A1 nos trechos de autoestradas com isenção temporária de portagens. O documento recomenda ainda a devolução das portagens já pagas nos municípios afetados pela Depressão Kristin.
"Muitas deslocações realizadas neste período foram impostas por necessidades essenciais — como acesso a cuidados de saúde, trabalho, prestação de solidariedade ou apoio a familiares —, pelo que a devolução das quantias pagas constitui uma forma de compensação legítima e de reconhecimento do impacto concreto que o evento climático teve na vida das populações afetadas", detalha o PAN no texto.
O projeto de resolução do PAN foi aprovado com os votos favoráveis de todos os partidos, com exceção das abstenções de PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal.
Uma isenção de portagens nas zonas afetadas pela depressão Kristin no perímetro que abrange trechos da A8, A17, A14 e A19 está atualmente em vigor. A medida durará, pelo menos, até domingo.
Na A1 continuam os trabalhos de reparação da via após do colapso de parte da estrutura. A Brisa não avança com prazos para a conclusão dos trabalhos e consequente reabertura à circulação da parte afetada.
Governo não vai conceder apoios a quem tem dívidas às Finanças
A Resolução do Conselho de Ministros que fixa "o regime de apoios financeiros a atribuir na sequência da declaração da situação de calamidade", publicada em Diário da República, é clara: quem quiser beneficiar tem de "ter a sua situação tributária e contributiva regularizada nos termos do disposto no artigo 177.º-A do Código de Procedimento e de Processo Tributário". Ou seja, não pode ter dívidas ao Fisco.
Os beneficiários também não podem estar "em situação de incumprimento em projetos apoiados por fundos públicos", a qual deve ser atestada "por declaração oficial ou compromisso de honra, sem prejuízo de verificação posterior pelas entidades competentes".
Em causa estão apoios previstos para dar resposta "aos danos e despesas diretamente relacionados com a tempestade Kristin", ocorridos entre 28 de janeiro e 8 de fevereiro, inclusive, "nos concelhos abrangidos pela situação de calamidade".
Estas ajudas destinam-se à recuperação de habitação própria e permanente, de explorações agrícolas e de povoamentos florestais, e de infraestruturas e equipamentos municipais e intermunicipais, entre outros previstos na Resolução.
Barragem da Aguieira a 90,5% da capacidade de armazenamento
A barragem da Aguieira, que na quinta-feira chegou a atingir 99% da sua capacidade, apresenta atualmente uma situação menos preocupante para as localidades adjacentes ao rio Mondego. Dados consultados pela Euronews às 13:30, disponibilizados no portal "Info Água", da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), mostram que o volume armazenado de água se fixa agora pouco acima dos 90,5%.
A bacia do Mondego permanece, atualmente, como a única do continente em situação de risco. Os rios Lima, Douro, Tejo e Sado estão, por sua vez, em estado de alerta, segundo os avisos ativos no portal.
"Risco significativo de inundações" junto aos rios Sorraia e Sado
Já no que diz respeito aos rios Sorraia e Sado, o comandante nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, alertou, em conferência de imprensa na sede do organismo, que continua a existir um "risco significativo de inundações", apesar da menor precipitação que se tem registado nas regiões próximas.
Destacando o que descreve como um panorama "bastante mais positivo" face ao registado anteriormente, avisou que "ainda estamos a alguma distância de dizer que vamos regressar à normalidade" no que diz respeito a "situações hidrológicas".
Bruxelas confirma discussão com Portugal sobre eventual revisão do PRR
Em resposta à agência Lusa, em conferência de imprensa na sede da Comissão Europeia, o porta-voz do executivo comunitário para a pasta das reformas, Maciej Berestecki, informou que Bruxelas está a "debater com Portugal uma possível alteração ao seu PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]" para responder às consequências das intempéries, não revelando "quaisquer detalhes" adicionais sobre essa eventualidade.
"Ainda está em discussão e, assim que esta alteração for apresentada, poderemos fornecer mais informações", acrescentou Berestecki. Afirmou ainda, num outro âmbito, não ter "conhecimento" sobre um Plano de Recuperação e Resiliência que conte apenas com fundos nacionais, como tinha sido anunciado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.
Situação em Coimbra encontra-se “mais estável”, contudo "mantém-se o risco"
O balanço feito pela Proteção Civil às 12h30 desta sexta-feira indica que a situação em Coimbra está "mais estável", mas o risco de ser necessário evacuar a zona baixa da cidade mantém-se. Estas informações foram transmitidas pelo comandante nacional da ANEPC, Mário Silvestre. O pico da cheia está previsto para as 15h.
Montemor-o-Velho mantém vigilância no rio Mondego
Em Montemor-o-Velho, um dos municípios mais afetados pelas consequências das condições meteorológicas adversas ao longo dos últimos dias, a situação permanecia calma esta manhã, com níveis de água semelhantes aos registados na quinta-feira, revelou à agência Lusa o presidente da Câmara, José Veríssimo.
No entanto, acrescentou que continuam a existir razões para preocupação, numa altura em que a localidade de Ereira continua completamente isolada, devido à subida do rio Mondego.
Deslizamentos de terras e inundações obrigam a evacuações
Outro dos principais impactos das chuvas fortes e persistentes que se têm registado ao longo dos últimos dias prende-se com a ocorrência de deslizamentos de terras em vários pontos do país.
Um incidente dessa natureza em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, obrigou à retirada de três pessoas de casa durante a madrugada, informou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima à agência Lusa. Não há registo de feridos.
No concelho de Sobral de Monte Agraço, no distrito de Lisboa, de acordo com a mesma agência noticiosa, outras quatro pessoas tiveram de abandonar as suas habitações na localidade de Pé do Monte, na sequência de um deslizamento de terras. E em Casal da Barqueira, seis pessoas foram encaminhadas para um empreendimento de turismo rural devido ao risco de inundação.
Empenhados 3.198 militares para responder às intempéries
Em ponto de situação enviado às redações, a que a Euronews teve acesso, as Forças Armadas informaram ter empenhado "3.198 militares, 382 viaturas, 22 máquinas de engenharia, 67 embarcações e duas lanchas anfíbias de reabastecimento" durante o dia de quinta-feira, até às 17:00, no âmbito da Operação "Intempéries".
Durante esse período, foram mobilizados para desempenhar, principalmente, tarefas de "reforço da capacidade de contenção de caudais", "relocalização de pessoas e bens através de meios anfíbios", "reforço da capacidade de fornecimento de energia elétrica com recurso a geradores" e "da capacidade de remoção de escombros e desobstrução de vias".
Um novo ponto de situação, referente a esta sexta-feira, será emitido pelas Forças Armadas ao final do dia.
Já a Força Aérea Portuguesa, em publicação no Facebook esta manhã, informa que "mantém 560 militares empenhados no apoio às populações, realizando voos de reconhecimento e transporte de bens essenciais, bem como ações de apoio direto no terreno".
Número de clientes sem energia volta a subir devido a "novas avarias"
Em comunicado, a E-REDES informou que o número de clientes sem fornecimento de eletricidade voltou a aumentar, atingindo agora 45 mil em todo o país, de acordo com o balanço referente às 8:00 desta sexta-feira. Algo que se deve "ao surgimento de novas avarias e inundações".
Nas zonas mais impactadas pela passagem da depressão Kristin, cerca de 36 mil clientes permaneciam sem abastecimento energético.
Circulação condicionada em várias estradas do país
Também nas vias rodoviárias se fazem sentir os efeitos do mau tempo. No distrito de Porto, registavam-se hoje, pelas 9:30, condicionamentos em pelo menos duas dezenas de estradas, em oito concelhos, informou fonte da GNR à agência Lusa.
No distrito de Aveiro, por sua vez, a GNR avançou, em balanço divulgado à mesma agência noticiosa, que continuavam a existir, pelas 8:30, 49 vias interditas ou condicionadas, por motivos de inundação, desmoronamento e abatimento do piso. São, ainda assim, menos nove do que no dia anterior.
Em Coimbra, a contabilização feita pela mesma força de segurança apontava para 88 estradas nacionais e municipais cortadas em diferentes municípios.
Já no concelho de Montemor-o-Velho, adiantou a autarquia em comunicado no seu site, a "subida das águas está a provocar vários constrangimentos à circulação rodoviária". Ao nível dos mais recentes cortes de vias, destaca-se que a antiga Estrada Nacional 111 "está cortada no troço entre o Parque de Negócios de Montemor-o-Velho e as Meãs do Campo, tal como entre Tentúgal e o limite do concelho". Além disso, também "a zona da Lavariz para a Carapinheira se encontra cortada à circulação rodoviária".
Apesar de noite "chuvosa e exigente", Tejo mantém caudais estabilizados
O rio Tejo mantém-se também em alerta vermelho, mas, apesar de uma última noite "chuvosa e exigente, com várias quedas de árvores e alguns movimentos de massa", os "caudais mantiveram-se ao nível do dia de ontem", revelou o comandante sub-regional da Proteção Civil do Médio Tejo, David Lobato, citado pela agência Lusa, esta sexta-feira.
O responsável fala de um cenário de "estabilização em valores elevados”, esperando-se que, durante o dia de hoje, possam existir algumas oscilações, tal como aconteceu ontem.
Isto numa altura em que continuam a ser realizadas descargas a montante, sendo esse o caso das barragens de Castelo do Bode, de Pracana e do Fratel.
Coimbra "em alerta máximo", mas ainda não foram ordenadas novas evacuações
Perante uma noite que "correu melhor do que o esperado", a autarca de Coimbra, Ana Abrunhosa, adiantou aos jornalistas que, por esse motivo, não foram emitidas novas ordens de evacuação nas últimas horas.
Ainda que se espere uma "manhã sem sobressaltos" para esta sexta-feira, a presidente da Câmara explicou que a zona permanece "em alerta máximo" e apelou, por isso, a que os cidadãos "estejam preparados para sair de casa a qualquer momento".
Ana Abrunhosa apontou ainda que os conimbricenses devem "proteger os seus bens, evitar deslocações desnecessárias e cumprir as orientações das autoridades". Isto numa altura em que, referiu também a autarca, se prevê um "dia complexo de acordo com a informação da APA [Agência Portuguesa do Ambiente]".
Face aos desenvolvimentos, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, irá para Coimbra ainda esta tarde.
Risco de queda de placar motivou corte de trânsito na A1, em Vila Franca de Xira
Um dia depois de ter ruído um troço da A1 na zona de Coimbra, na sequência da rutura do dique da Ponte dos Casais, no rio Mondego, a principal autoestrada do país, que faz a ligação entre Lisboa e Porto, registou novos constrangimentos na manhã desta sexta-feira, desta feita junto às portagens de Vila Franca de Xira.
Desde as 5:40, noticiou a agência Lusa com base em fonte da GNR, o trânsito foi cortado no sentido Sul-Norte, por prevenção, devido ao perigo de queda de um placar informativo.
Porém, segundo avançou posteriormente a Brisa à mesma agência noticiosa, esse troço de acesso à A1 a partir de Vila Franca de Xira, para quem faz a travessia no sentido Lisboa-Porto, foi reaberto pelas 9:00.
CP relata constrangimentos em alguns serviços ferroviários
As consequências do mau tempo têm motivado a interrupção de serviços de transporte público em vários pontos do país. Num balanço divulgado às 8:00 desta sexta-feira, a CP - Comboios de Portugal anunciou que, "devido ao agravamento do estado do tempo, com risco de cheias na região de Coimbra", estão atualmente "suspensos, sem previsão de retoma, os serviços de longo curso, na Linha do Norte", na ligação entre Porto e Lisboa.
A empresa ferroviária anunciou ainda que só "se realizam os serviços Regionais entre Entroncamento e Soure, Coimbra-Aveiro-Porto e entre Tomar e Lisboa".
No entanto, a CP relatou que "a circulação ferroviária na Linha do Sul já foi retomada", numa altura em que continuam a registar-se os seguintes constrangimentos em alguns serviços/linhas:
- "Linha do Alentejo - circulação suspensa entre Pegões e Bombel;
- Linha da Beira Baixa - continua suspensa, realizando-se apenas os comboios regionais entre Castelo Branco e Guarda e entre Entroncamento e Abrantes;
- Linha da Beira Alta - serviço Intercidades entre Coimbra e Guarda realiza-se com recurso a material circulante diferente do habitual;
- Linha de Cascais - comboios circulam com alterações nos horários;
- Linha do Douro - circulação suspensa entre Régua e Pocinho;
- Linha do Oeste - circulação suspensa;
- Urbanos de Coimbra - circulação suspensa."
Autarca de Coimbra alerta para possível cheia "centenária"
A presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, informou, na noite de quinta-feira, que a autarquia estava a preparar uma eventual retirada de nove mil pessoas de zonas de risco, especialmente em zonas urbanas, numa altura em que se considerava já a possibilidade de uma cheia "centenária" durante o dia de sexta-feira.
Estava previsto um pico de cheia entre as 8:00 e as 9:00, mas agora as autoridades mostram-se particularmente preocupadas com o que se segue, que deverá ocorrer por volta das 15:00.
O primeiro pico de cheia do rio Mondego foi menos severo do que se antecipava inicialmente, mas, neste momento, equipas da União de Freguesias de Coimbra estão na baixa da cidade com vista a recomendar aos moradores que salvaguardem os seus bens, reportou a agência Lusa, perante a possibilidade de inundações no local.