Esta sexta-feira vai ser mais um dia de muita chuva e vento, sobretudo nas regiões Norte e Centro do país. Coimbra, por exemplo, está a preparar-se agora para a eventualidade de uma cheia que, nas palavras da autarca, Ana Abrunhosa, poderá ser "centenária".

O IPMA colocou sete distritos do país sob aviso amarelo: Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Porto, Viana do Castelo e Viseu. Há ainda previsão de vento forte no litoral e terras altas, com as rajadas a atingirem os 100km/h. Além disso, também toda a costa está sob aviso (laranja e amarelo) devido à agitação marítima.

Isto numa altura em que, segundo informou o instituto meteorológico na quinta-feira, Portugal continental está a ser atravessado por "um sistema frontal associado a uma região depressionária centrada a norte da Península Ibérica".

A depressão Oriana, assim intitulada, "não irá afetar Portugal continental diretamente", já que o seu desenvolvimento estava previsto "em território espanhol", mas os seus efeitos têm sido largamente sentidos um pouco por todo o país.

Acompanhe aqui as últimas atualizações sobre o impacto do mau tempo em Portugal:

