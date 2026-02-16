Avião da TAP esteve a 30 segundos de se despenhar perto de Praga

Um avião da TAP esteve a 30 segundos de se despenhar a 60 quilómetros de Praga, na Chéquia, quando se aproximava do aeroporto. O incidente ocorreu a 17 de janeiro, quando a aeronave desceu abaixo da altitude mínima de segurança de 3.500 metros, mas só agora foi tornado público. Em 12 de fevereiro, a Autoridade de Aviação Civil da Chéquia (UZPLN) informou sobre o incidente.

O voo TP1240, proveniente de Lisboa, ocorreu em condições meteorológicas muito adversas, com nevoeiro denso e baixa visibilidade. O Airbus A320neo da companhia aérea portuguesa terá ficado a menos de 300 metros do solo durante uma descida a alta velocidade perto de Krivoklát e, de acordo com a Radio Prague International, o acidente foi evitado devido a "uma manobra de subida de última hora executada pela tripulação".

A aeronave estava a aproximar-se da pista 06 do Aeroporto Václav Havel quando desceu abaixo da altitude mínima recomendada. Segundo as normas, o avião deveria estar a uma distância do chão de 4 mil pés (cerca de 1.200 metros), mas estava a 2.600 pés (792,48 metros aproximadamente) acima do nível médio do mar.

Foram emitidos dois alertas à tripulação e o sistema de aviso de proximidade ao solo (TAWS) foi ativado assim que a descida indevida foi detetada. Tal levou os pilotos a iniciar uma subida imediata para recuperar a altitude perdida. Cerca de 11 minutos depois, a situação estabilizou e o avião conseguiu aterrar em segurança.

O que esteve na origem do incidente?

Apesar da situação ter sido imediatamente corrigida, a TAP está a "investigar internamente" o sucedido e a "colaborar com a investigação das autoridades competentes" da Chéquia, disse um oficial da companhia aérea portuguesa à agência Lusa.

Apesar de ainda não ser público o que esteve na origem da situação, os especialistas alertam para o uso incorreto do piloto automático.

As autoridades aéreas consideraram este incidente como um dos mais graves no aeroporto de Praga nas últimas décadas, tendo sido registado como um caso de CFIT ('Controlled Flight Into Terrain). Isto é, quando uma aeronave se aproxima do solo sem que a tripulação esteja ciente do risco, estando geralmente relacionado com falhas na configuração dos sistemas de voo. Não foram registados feridos nem danos.