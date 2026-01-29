Um pequeno avião de passageiros caiu no nordeste da Colômbia na quarta-feira, matando todas as 15 pessoas a bordo, incluindo um membro do Congresso, informaram as autoridades.

A aeronave pertencente à companhia aérea estatal Satena perdeu contacto com o controlo de tráfego aéreo minutos após a descolagem, pouco antes do meio-dia, informou a Satena num comunicado.

Oficiais de uma comunidade próxima notificaram as autoridades sobre o local onde o avião havia caído, levando ao envio de uma equipa de resgate.

O Ministério dos Transportes da Colômbia divulgou posteriormente um comunicado informando que “assim que a aeronave foi localizada no local, as autoridades confirmaram, lamentavelmente, que não havia sobreviventes”.

Dados de rastreamento aéreo indicam que o avião perdeu a transmissão enquanto sobrevoava uma área montanhosa entre os municípios de Ábrego e La Playa, uma área de difícil acesso na província de Norte de Santander, no nordeste da Colômbia.

A ministra dos Transportes, María Fernanda Rojas, confirmou que os protocolos de emergência foram ativados e que a Autoridade de Aviação Civil da Colômbia iniciou uma investigação sobre a perda de comunicação.

A bordo viajavam dois tripulantes e 13 passageiros, incluindo Diógenes Quintero, de 36 anos, membro da Câmara dos Deputados por Catatumbo, informou a companhia aérea.

Quintero era um proeminente defensor dos direitos humanos na conturbada região fronteiriça com a Venezuela, de onde era natural e onde ocorreu o acidente. Advogado de profissão, foi eleito em 2022 como um dos 16 representantes na Câmara dos Deputados para representar as mais de 9 milhões de vítimas do conflito armado que assola a Colômbia há décadas.

O seu partido, o Partido U, expressou o seu pesar pela sua morte e disse que ele era «um líder comprometido com a sua região, com uma firme vocação para o serviço».

“Estou profundamente triste com estas mortes. As minhas sinceras condolências às suas famílias. Que descansem em paz”, escreveu o presidente colombiano Gustavo Petro no X.