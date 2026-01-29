Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Pequeno avião cai na Colômbia, matando 15 pessoas, incluindo um congressista

Imagem de ficheiro de um avião Satena.
Imagem de ficheiro de um avião Satena. Direitos de autor  Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
Direitos de autor Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
De Juan Carlos De Santos Pascual & Euronews
Publicado a
O avião partiu do aeroporto de Cúcuta com destino a Ocaña, um município rodeado por montanhas, mas perdeu a comunicação com o controlo de tráfego pouco depois da descolagem.

Um pequeno avião de passageiros caiu no nordeste da Colômbia na quarta-feira, matando todas as 15 pessoas a bordo, incluindo um membro do Congresso, informaram as autoridades.

A aeronave pertencente à companhia aérea estatal Satena perdeu contacto com o controlo de tráfego aéreo minutos após a descolagem, pouco antes do meio-dia, informou a Satena num comunicado.

Oficiais de uma comunidade próxima notificaram as autoridades sobre o local onde o avião havia caído, levando ao envio de uma equipa de resgate.

O Ministério dos Transportes da Colômbia divulgou posteriormente um comunicado informando que “assim que a aeronave foi localizada no local, as autoridades confirmaram, lamentavelmente, que não havia sobreviventes”.

Dados de rastreamento aéreo indicam que o avião perdeu a transmissão enquanto sobrevoava uma área montanhosa entre os municípios de Ábrego e La Playa, uma área de difícil acesso na província de Norte de Santander, no nordeste da Colômbia.

A ministra dos Transportes, María Fernanda Rojas, confirmou que os protocolos de emergência foram ativados e que a Autoridade de Aviação Civil da Colômbia iniciou uma investigação sobre a perda de comunicação.

A bordo viajavam dois tripulantes e 13 passageiros, incluindo Diógenes Quintero, de 36 anos, membro da Câmara dos Deputados por Catatumbo, informou a companhia aérea.

Quintero era um proeminente defensor dos direitos humanos na conturbada região fronteiriça com a Venezuela, de onde era natural e onde ocorreu o acidente. Advogado de profissão, foi eleito em 2022 como um dos 16 representantes na Câmara dos Deputados para representar as mais de 9 milhões de vítimas do conflito armado que assola a Colômbia há décadas.

O seu partido, o Partido U, expressou o seu pesar pela sua morte e disse que ele era «um líder comprometido com a sua região, com uma firme vocação para o serviço».

“Estou profundamente triste com estas mortes. As minhas sinceras condolências às suas famílias. Que descansem em paz”, escreveu o presidente colombiano Gustavo Petro no X.

