As consequências das tempestades mortíferas continuam a perturbar partes de França, com as preocupações com as inundações a persistirem no sudoeste, mesmo quando a agência de alerta para as inundações disse que tinha estado a trabalhar 24 horas por dia nos últimos 30 dias para lidar com a situação.

Com uma série de chuvas incessantes e tempestades de inverno, a França está sob alerta laranja ou vermelho há 30 dias, segundo os últimos dados do serviço meteorológico Météo-France.

"Há 30 dias que estamos em alerta laranja ou vermelho contínuo algures no território nacional", disse Lucie Chadourne-Facon, diretora do Vigicrues, aos meios de comunicação locais,

"São 81 departamentos com 154 rios em alerta simultâneo, pelo que ultrapassámos todos os nossos recordes", afirmou.

Bombeiros de barco numa estrada inundada em Marmande, no oeste de França Yohan Bonnet/AP

As águas inundaram estradas e casas depois de o rio Garonne ter rebentado as suas margens no sudoeste de França, com os níveis de humidade do solo a baterem recordes desde que estes dados começaram a ser registados em 1959. "Estamos perante uma situação de inundação generalizada em todo o país, porque todos os solos estão saturados em todo o lado" e "perderam a sua capacidade de infiltração", disse ainda a perita.

Na semana passada, a porta-voz do governo, Maud Bregeon, disse aos meios de comunicação locais que França tinha registado duas mortes relacionadas com a tempestade Nils: uma na quinta-feira no departamento de Landes e uma segunda "nas últimas horas" em Tarn-et-Garonne.

Bombeiros numa estrada inundada em La Réole, no oeste de França Yohan Bonnet/AP

Entretanto, dias depois da tempestade Nils, é uma outra tempestade, a Oriana, a atingir Espanha com chuvas torrenciais e ventos fortes, perturbando os comboios e os transportes públicos.

Com fortes rajadas de vento de até 166 km/h, a tempestade Oriana atravessou o leste, o norte e o sul de Espanha.

As autoridades locais comunicaram perturbações nos transportes na costa Basca, Valência, Maiorca, Andaluzia e Barcelona, na Catalunha. Os serviços de emergência procederam à retirada de mais de 3000 pessoas.

Imagens captadas nas redes sociais mostram árvores a cair sob ventos fortes e pessoal de emergência a responder em todas as áreas afetadas.

As autoridades emitiram um alerta vermelho na província de Castellón, onde se registaram ventos com "força de furacão".

Até agora, as tempestades mataram três pessoas em França e Espanha e deixaram dezenas de feridos em acidentes provocados por condições meteorológicas extremas.