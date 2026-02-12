Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Tempestade Nils varre França: 1 morto e 850.000 casas sem eletricidade

De Euronews com AFP
Publicado a
A Météo France classifica-a como uma tempestade de oeste "pouco frequente". Uma pessoa morreu e 850.000 casas estão sem eletricidade. Cerca de trinta departamentos foram colocados em alerta laranja e quatro em alerta vermelho.

A queda de uma árvore matou um camionista em Dax, na região das Landes, e 850.000 pessoas estão sem eletricidade: a tempestade Nils está a varrer França desde a madrugada de quinta-feira.

As escolas estão encerradas em Aude e Pyrénées-Orientales, os dois departamentos mais afectados.

As rajadas de vento atingiram 162 km/h em Biscarrosse, 145 km/h em Pau e mais de 120 km/h em Bordéus.

O Vigicrues alerta para o risco de transbordamento do Garonne, com possíveis inundações comparáveis às de janeiro de 2022.

Na manhã de quinta-feira, a Météo France colocou 4 departamentos sob vigilância rodoviária devido a riscos de vento, avalanches e inundações (Gironde, Lot-et-Garonne, Aude, Savoie), e 22 sob vigilância laranja para o dia, do Finistère ao Hérault, devido a riscos de transbordamento de rios.

A tempestade Nils é acompanhada de chuvas fortes e avança em direção ao Golfo do Leão durante o dia, chegando à Córsega na quinta-feira à noite.

O tráfego marítimo entre a Córsega e o continente estará comprometido.

Os meteorologistas prevêem que a vaga de vento termine de manhã para o sudoeste, ao fim da tarde para as regiões mediterrânicas e na noite ou manhã de sexta-feira para a Córsega.

