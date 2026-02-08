Vídeo. Espanha: imagens aéreas revelam inundações generalizadas na Andaluzia

A tempestade Leonardo assolou a Península Ibérica, provocando fortes inundações e obrigando à evacuação de milhares de pessoas das suas casas em Espanha e Portugal.

Na Andaluzia, no sul de Espanha, cerca de 7 000 pessoas tiveram de abandonar as suas habitações devido a sucessivas tempestades.

Imagens aéreas de sábado mostravam zonas submersas pelas cheias e níveis de água muito elevados numa barragem da região.

Entre os evacuados estavam cerca de 1 500 pessoas obrigadas a deixar a aldeia de montanha de Grazalema, onde o líder regional da Andaluzia, Juan Manuel Moreno, alertou que os aquíferos estavam "cheios até acima" e em risco de colapso.

A polícia espanhola informou na sexta-feira que tinha encontrado um corpo a cerca de mil metros do local onde, na quarta-feira, uma mulher desapareceu depois de cair a um rio na província de Málaga quando tentava salvar o seu cão.

A polícia adiantou que o corpo ainda não foi identificado, mas acredita tratar-se da mulher de 45 anos.