Mulher grita palavras de ordem durante protesto de agricultores em Madrid, Espanha
No Comment

Vídeo. Espanha: agricultores levam tratores a Madrid contra acordo UE-Mercosul

Últimas notícias:

Centenas de tratores e milhares de agricultores entraram em Madrid, terça-feira, para protestar contra o acordo de livre comércio UE-Mercosul com países latino-americanos.

Agricultores espanhóis conduziram cerca de 500 tratores por Madrid para protestar contra baixos rendimentos e um acordo comercial da UE com a América do Sul.

Realizou-se o protesto na quarta-feira, causando perturbações no trânsito à medida que os tratores seguiam em direção ao Ministério da Agricultura.

Agricultores exigem medidas imediatas para proteger a segurança alimentar em Espanha e dizem que o aumento dos custos e a regulamentação mais rigorosa estão a reduzir os rendimentos.

Contestam também o acordo comercial entre a UE e o Mercosul, receando que inunde o mercado com importações mais baratas.

