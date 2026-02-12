Vídeo. Espanha: agricultores levam tratores a Madrid contra acordo UE-Mercosul

Agricultores espanhóis conduziram cerca de 500 tratores por Madrid para protestar contra baixos rendimentos e um acordo comercial da UE com a América do Sul.
Realizou-se o protesto na quarta-feira, causando perturbações no trânsito à medida que os tratores seguiam em direção ao Ministério da Agricultura.
Agricultores exigem medidas imediatas para proteger a segurança alimentar em Espanha e dizem que o aumento dos custos e a regulamentação mais rigorosa estão a reduzir os rendimentos.
Contestam também o acordo comercial entre a UE e o Mercosul, receando que inunde o mercado com importações mais baratas.