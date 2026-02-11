Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Vista geral do parlamento
No Comment

Vídeo. Turquia: deputados envolvem-se em confrontos por nomeação de ministro da Justiça

Últimas notícias:

Confronto no parlamento turco devido a nomeação polémica para o Ministério da Justiça.

Imagens mostram confrontos entre deputados turcos do partido da oposição CHP e do partido no poder AKP durante a cerimónia de tomada de posse do novo ministro da Justiça, Akin Gurlek.

Deputados da oposição tentaram impedir que o procurador-chefe de Istambul, Akin Gurlek, nomeado pelo presidente Recep Tayyip Erdogan para a pasta da Justiça, prestasse juramento no parlamento.

Com o aumento da tensão, os deputados foram vistos a empurrarem-se, e alguns chegaram a trocar socos.

No cargo anterior de procurador-geral de Istambul, Akin Gurlek emitiu, em março do ano passado, um mandado de detenção contra o autarca de Istambul, Ekrem Imamoglu, decisão que desencadeou protestos generalizados em todo o país.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE