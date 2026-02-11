Vídeo. Turquia: deputados envolvem-se em confrontos por nomeação de ministro da Justiça

Imagens mostram confrontos entre deputados turcos do partido da oposição CHP e do partido no poder AKP durante a cerimónia de tomada de posse do novo ministro da Justiça, Akin Gurlek.
Deputados da oposição tentaram impedir que o procurador-chefe de Istambul, Akin Gurlek, nomeado pelo presidente Recep Tayyip Erdogan para a pasta da Justiça, prestasse juramento no parlamento.
Com o aumento da tensão, os deputados foram vistos a empurrarem-se, e alguns chegaram a trocar socos.
No cargo anterior de procurador-geral de Istambul, Akin Gurlek emitiu, em março do ano passado, um mandado de detenção contra o autarca de Istambul, Ekrem Imamoglu, decisão que desencadeou protestos generalizados em todo o país.