Robô humanoide Roby alimenta pombos em Sarajevo, Bósnia-Herzegovina, 11 de fevereiro de 2026
No Comment

Vídeo. Bósnia apresenta Roby, primeiro robô humanoide nas ruas de Sarajevo

Últimas notícias:

Robô humanoide Roby estreia-se na Cidade Velha de Sarajevo e apresenta a primeira demonstração pública de robótica humanoide da Bósnia, com aplicações no turismo e nos serviços

Perkoreu na quarta-feira a Baščaršija, o centro histórico de Sarajevo, um robô humanoide chamado Roby, assinalando a primeira apresentação pública de robótica humanoide na Bósnia-Herzegovina.

Desenvolvido pela Vandri Robotics, o robô avançou entre montras e bancas de mercado, despertando a curiosidade dos residentes. A iniciativa pretendeu mostrar como estes robôs podem funcionar em espaços públicos e comerciais, respeitando o enquadramento histórico da cidade.

A Vandri Robotics afirma que o Roby foi concebido para o turismo, a educação e os serviços públicos. O objetivo, sublinham os responsáveis, passa por uma comunicação e cooperação naturais com as pessoas, e não pela sua substituição.

A apresentação em Sarajevo marca o arranque de uma digressão nacional que seguirá depois para Banja Luka, numa altura em que a Bósnia-Herzegovina explora o papel dos robôs humanoides no quotidiano.

