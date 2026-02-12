Vídeo. Bósnia apresenta Roby, primeiro robô humanoide nas ruas de Sarajevo

Perkoreu na quarta-feira a Baščaršija, o centro histórico de Sarajevo, um robô humanoide chamado Roby, assinalando a primeira apresentação pública de robótica humanoide na Bósnia-Herzegovina.
Desenvolvido pela Vandri Robotics, o robô avançou entre montras e bancas de mercado, despertando a curiosidade dos residentes. A iniciativa pretendeu mostrar como estes robôs podem funcionar em espaços públicos e comerciais, respeitando o enquadramento histórico da cidade.
A Vandri Robotics afirma que o Roby foi concebido para o turismo, a educação e os serviços públicos. O objetivo, sublinham os responsáveis, passa por uma comunicação e cooperação naturais com as pessoas, e não pela sua substituição.
A apresentação em Sarajevo marca o arranque de uma digressão nacional que seguirá depois para Banja Luka, numa altura em que a Bósnia-Herzegovina explora o papel dos robôs humanoides no quotidiano.