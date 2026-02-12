Albin Kurti reeleito primeiro-ministro do Kosovo

O parlamento do Kosovo elegeu um novo governo sob a liderança de Albin Kurti pouco antes da meia-noite de quarta-feira, marcando o terceiro mandato do líder do movimento de autodeterminação (Vetëvendosje, VV). Nas eleições parlamentares de dezembro, o partido de Kurti emergiu como a principal força política com 51% dos votos, demonstrando o claro apoio dos eleitores ao seu programa.

O projeto de governo foi aprovado por 66 dos 120 deputados , enquanto 49 deputados votaram contra, incluindo nove representantes do partido Lista Sérvia, controlado por Belgrado. O novo governo, que tem 19 ministérios, põe fim a uma crise política que durou cerca de um ano, durante o qual o Kosovo foi governado por um governo provisório.

Ao apresentar o programa de governo, Kurti centrou-se nas prioridades para apoiar a economia e atrair o investimento estrangeiro, combater a corrupção e reforçar o Estado de direito. Fez especial referência ao reforço e modernização das Forças Armadas, sublinhando que a Sérvia continua a representar uma ameaça significativa para a integridade territorial do Kosovo.

Kurti referiu também a importância do diálogo sobre a normalização das relações com Belgrado, que está a ser conduzido sob os auspícios da União Europeia. Apesar da sua intenção de diálogo, Kurti sublinhou que não é possível fazer progressos nas conversações enquanto a Sérvia se recusar a reconhecer a independência do Kosovo.

O Kosovo, uma antiga província sérvia que declarou unilateralmente a independência em 2008, continua a enfrentar desafios para obter o reconhecimento internacional e manter a estabilidade, especialmente em áreas com população sérvia.