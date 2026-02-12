Vídeo. Argentina: confrontos junto ao Congresso por reforma laboral de Milei

Milhares de trabalhadores mobilizados por sindicatos concentraram-se esta quarta-feira em frente ao Congresso da Argentina, bloqueando o trânsito e enfrentando a polícia enquanto os senadores debatiam uma ampla revisão das rígidas leis laborais do país.
As forças de segurança tiveram dificuldade em controlar a multidão numa praça central de Buenos Aires, recorrendo a canhões de água e balas de borracha contra manifestantes que lançavam cocktails molotov, pedras e garrafas de água.
A ministra da Segurança, Alejandra Monteoliva, afirmou que duas pessoas foram detidas por atacarem polícias.