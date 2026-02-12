Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Manifestantes protegem-se com tábuas de madeira enquanto a polícia dispara água em confrontos numa marcha sindical contra a reforma laboral do governo de Milei
No Comment

Vídeo. Argentina: confrontos junto ao Congresso por reforma laboral de Milei

Últimas notícias:

Eclodem confrontos junto ao Congresso argentino durante protesto de milhares contra as reformas laborais apoiadas pelo Presidente Javier Milei

Milhares de trabalhadores mobilizados por sindicatos concentraram-se esta quarta-feira em frente ao Congresso da Argentina, bloqueando o trânsito e enfrentando a polícia enquanto os senadores debatiam uma ampla revisão das rígidas leis laborais do país.

As forças de segurança tiveram dificuldade em controlar a multidão numa praça central de Buenos Aires, recorrendo a canhões de água e balas de borracha contra manifestantes que lançavam cocktails molotov, pedras e garrafas de água.

A ministra da Segurança, Alejandra Monteoliva, afirmou que duas pessoas foram detidas por atacarem polícias.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE