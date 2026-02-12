Greve da Lufthansa: milhares de voos afetados

De Frankfurt a Munique e Berlim: os aviões da Lufthansa vão estar hoje em terra em muitos aeroportos alemães. A greve de todo o dia afeta numerosos voos da marca principal e da divisão de carga Lufthansa Cargo, que estavam programados para partir de aeroportos alemães entre as 0h01 e as 23h59.

A filial regional CityLine também é afetada por uma greve de aviso paralela dos comissários de bordo, segundo a Organização Independente dos Comissários de Bordo (Ufo), o sindicato dos tripulantes de cabina.

Inicialmente, a companhia não especificou quantos voos seriam cancelados, tal como noticiado pelo Der Spiegel. O que é claro, no entanto, é que haverá muitos cancelamentos de voos. Também são de esperar efeitos no Euroairport Basel-Mulhouse-Freiburg.

As companhias aéreas fora do Grupo Lufthansa, incluindo a Ryanair, a Easyjet e a Condor, não são afetadas. Dentro do Grupo, a Swiss, a Austrian Airlines, a Brussels Airlines e a ITA Airways continuarão a voar como planeado. A Eurowings e a Discover também não fazem parte da atual convocatória de greve.

O que os viajantes devem saber agora

A Lufthansa anunciou que os passageiros afetados serão automaticamente transferidos para uma nova reserva, caso existam alternativas disponíveis. As informações serão enviadas por correio eletrónico. Pede-se aos passageiros que verifiquem os seus dados de contacto e o estado do seu voo online antes de se deslocarem ao aeroporto.

Para as rotas domésticas alemãs, existe também a opção de viajar de comboio.

Além disso, os passageiros têm direitos claros: como se trata de uma greve interna da empresa, não é legalmente considerada uma "circunstância extraordinária". No caso de cancelamentos de curta duração ou de atrasos significativos, podem, portanto, ser devidas indemnizações entre 250 e 600 euros, como afirmou ao Münchner Merkur a advogada e especialista em direitos dos passageiros aéreos Feyza Türkön.

Também se aplica o seguinte:

Direito a transporte de substituição gratuito ou reembolso do preço do bilhete

Obrigação da companhia aérea de organizar ligações alternativas - também com outras companhias aéreas - o mais rapidamente possível

Direito a restauração, alojamento em hotel e opções de comunicação em caso de tempos de espera mais longos

Rescisão do contrato em caso de atraso superior a cinco horas

Se a companhia aérea não responder prontamente, os passageiros podem reservar eles próprios um voo de substituição. Os custos devem então ser reembolsados, mesmo que inicialmente tenham de ser adiantados.

Lufthansa no vermelho

A ação coletiva dos cerca de 4.800 pilotos centra-se no aumento das contribuições patronais para o regime de pensões da empresa e para o regime transitório de pensões. No outono passado, os membros do sindicato dos pilotos, a Vereinigung Cockpit, já tinham votado claramente a favor da greve, mas suspenderam-na por enquanto.

Entretanto, o sindicato dos tripulantes de cabina UFO exige novas convenções coletivas para cerca de 20 000 trabalhadores. O sindicato considera que centenas de postos de trabalho na filial CityLine estão em risco devido à estratégia do grupo e exige um plano de despedimentos acordado coletivamente.

A direção da empresa reagiu com veemência, considerando a ação "uma escalada completamente desnecessária", segundo o jornal Bild. Face à situação económica, não são aceitáveis novos aumentos de custos.

A situação económica da principal marca da Lufthansa, que registou prejuízos no ano passado, está na origem desta situação. Um programa de reestruturação, designado "Turnaround", tem como objetivo restaurar a rentabilidade do grupo. No início de março, serão divulgados novos dados comerciais.

Até lá, porém, é provável que muitos viajantes permaneçam em estado de emergência. O regresso às operações de voo regulares não está previsto antes de sexta-feira.