França a braços com as cheias: o pico ainda está para chegar

Uma dúzia de províncias do oeste de França estão em alerta laranja devido às cheias e o nível do rio Garonne deverá continuar a subir até ao meio-dia de quarta-feira.

O grande rio tem vindo a transbordar desde a última quinta-feira e, em alguns locais, a água invadiu centenas de metros de terra em torno das margens habituais.

Só em La Réole, uma pequena comuna da Gironda, cerca de 1.600 pessoas foram retiradas de casa.

Mas as cheias atingem também outras regiões de França.

Em Charente-Maritime, 135 detidos da prisão de Saintes foram retirados devido à subida das águas do rio Charente.

Cadillac-sur-Garonne, 16 de fevereiro de 2026 AP Photo/Yohan Bonnet

Foi também levada a cabo a evacuação de uma clínica em Bruz, na Bretanha, e o rio Loire também transbordou.

O presidente da Câmara Municipal de Angers, Christophe Bécu, fala de "níveis de cheia nunca atingidos em 25 anos" e apela à prudência e a que se evitem deslocações não essenciais.

Também neste caso, o pior ainda está por vir e a Vigicrues, serviço francês de monitorização de inundações, prevê um pico no nível do rio Loire na quarta-feira.