Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

França a braços com as cheias: o pico ainda está para chegar

França a braços com as cheias: o pico ainda está por vir
França a braços com as cheias: o pico ainda está por vir Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Euronews com AFP
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O nível do rio Garonne deverá continuar a subir até ao meio-dia de quarta-feira, com centenas de pessoas a terem sido retiradas no sudoeste do país.

Uma dúzia de províncias do oeste de França estão em alerta laranja devido às cheias e o nível do rio Garonne deverá continuar a subir até ao meio-dia de quarta-feira.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O grande rio tem vindo a transbordar desde a última quinta-feira e, em alguns locais, a água invadiu centenas de metros de terra em torno das margens habituais.

Só em La Réole, uma pequena comuna da Gironda, cerca de 1.600 pessoas foram retiradas de casa.

Mas as cheias atingem também outras regiões de França.

Em Charente-Maritime, 135 detidos da prisão de Saintes foram retirados devido à subida das águas do rio Charente.

Cadillac-sur-Garonne, 16 de fevereiro de 2026
Cadillac-sur-Garonne, 16 de fevereiro de 2026 AP Photo/Yohan Bonnet

Foi também levada a cabo a evacuação de uma clínica em Bruz, na Bretanha, e o rio Loire também transbordou.

O presidente da Câmara Municipal de Angers, Christophe Bécu, fala de "níveis de cheia nunca atingidos em 25 anos" e apela à prudência e a que se evitem deslocações não essenciais.

Também neste caso, o pior ainda está por vir e a Vigicrues, serviço francês de monitorização de inundações, prevê um pico no nível do rio Loire na quarta-feira.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Tempestade Nils causa mortes, inundações e cortes de eletricidade em França

Portugal: chuvas fortes provocam inundações, evacuações e colapso de autoestrada

Espanha: imagens aéreas revelam inundações generalizadas na Andaluzia