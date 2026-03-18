Delcy Rodríguez demite Vladimir Padrino, ministro da Defesa da Venezuela

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, demitiu na quarta-feira Vladimir Padrino López, depois de mais de uma década como ministro da Defesa do país caribenho, numa ação altamente político-militante no seio da liderança chavista, na sequência da captura e extradição de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.

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Padrino López, que ocupou até agora a mais alta patente militar da Venezuela , desempenhou um papel crucial na repressão da oposição do país e na coordenação da miríade de células paramilitares a que recorre o exército governamental. Maduro nomeou-o ministro em 2014, apenas um ano após a sua chegada ao poder.

O ministro demitido é uma figura histórica no chavismo: o ex-ministro participou ao lado de Hugo Chávez na revolta de 1992 que terminou com o histórico ex-presidente na prisão. Também desempenhou um papel fundamental durante outro golpe de Estado contra o próprio Chávez, recusando-se a revoltar-se. Antes da morte do seu líder e da sua promoção a ministro da Defesa, tornou-se chefe do Estado-Maior.

Nas mãos de Diosdado Cabello (o principal líder dos serviços secretos chavistas) e do próprio Padrino López está o controlo das instituições oficiais e paramilitares do Estado. Resta saber como reagirão os primeiros a esta nova acumulação de poder por parte de Rodríguez e do seu irmão Jorge, presidente da Assembleia Nacional.

O seu substituto será Gustavo González López, como anunciou a própria Delcy Rodríguez através do Telegram. "Agradecemos ao general Vladimir Padrino López a sua dedicação, a sua lealdade à pátria e por ter sido, durante todos estes anos, o primeiro soldado na defesa do nosso país", disse ela nesta rede social, assegurando que Padrino assumirá "novas responsabilidades", mas sem as especificar.