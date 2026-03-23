Orbán ordena investigação a alegadas escutas telefónicas ao ministro dos Negócios Estrangeiros

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, ordenou uma investigação sobre as alegadas escutas telefónicas a Péter Szijjártó, ministro dos Negócios Estrangeiros e do Comércio. Na segunda-feira de manhã, Orbán publicou na sua página do Facebook:

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

"As escutas telefónicas de um funcionário do governo são um grave ataque contra a Hungria. Dei instruções ao ministro da Justiça para investigar imediatamente as informações relacionadas com as escutas telefónicas de Péter Szijjártó".

A publicação surge na sequência de um artigo do Mandiner, que acusa o jornalista de investigação Szabolcs Panyi, colaborador do VSquare e do Direkt36, de ter dado o número de telefone de Péter Szijjártó aos serviços secretos estrangeiros para que estes pudessem intercetar o ministro dos Negócios Estrangeiros. O meio de comunicação pró-governamental também publicou uma gravação de Panyi a falar com uma mulher desconhecida, incluindo o número de telefone de Szijjártó.

Importante fonte de notícias sobre a interferência russa alvo de ataques

Há semanas que surgem cada vez mais informações de que Moscovo está a tentar interferir na campanha eleitoral húngara, do lado do governo, para manter no poder o seu mais importante aliado da UE. Szabolcs Panyi foi uma das principais fontes desta informação, por exemplo, foi o primeiro a informar, no início de março, que o Kremlin tinha enviado um grupo de trabalho secreto para a Hungria para influenciar as eleições e apoiar o primeiro-ministro Viktor Orbán.

Na altura, a embaixada russa em Budapeste negou as acusações e classificou o artigo de Panyi como fake news, tal como todos os artigos publicados desde então sobre a alegada interferência russa. Por exemplo, o Financial Times noticiou que o Kremlin tinha lançado uma campanha de desinformação na Hungria, retratando Viktor Orbán como um líder forte e Péter Magyar como um fantoche de Bruxelas.

Depois, o Washington Post noticiou recentemente que os serviços secretos russos terão proposto uma falsa tentativa de assassínio de Viktor Orbán para emocionar a campanha eleitoral húngara e aumentar o apoio ao governo. Pouco depois, Szabolcs Panyi partilhou na sua página do Facebook que o "Matryoshka bothálózat", que está ligado aos serviços secretos russos, tinha começado a difundir conteúdos nas redes sociais sobre um assassinato ou um golpe de Estado contra Orbán. Em nome do governo húngaro, Péter Szijjártó classificou os relatos como notícias falsas.

O artigo mais recente sobre o assunto foi publicado no Politico que, esta segunda-feira, referia, citando fontes próprias, que a UE estava a excluir os húngaros de negociações sensíveis por recear que informações confidenciais fossem enviadas para Moscovo. E Szabolcs Panyi revelou que, segundo as suas fontes, Péter Szijjártó está constantemente a passar informações sobre as negociações da UE ao ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov:

"Durante os intervalos das deliberações, ele sai e praticamente informa o seu homólogo russo em direto sobre o que está a ser dito na sala. Este facto é praticamente do conhecimento geral nos mais altos círculos políticos europeus, uma vez que Szijjártó fala com Lavrov em linha aberta. Há anos que os seus colegas húngaros o avisam para não falar em linha aberta, mas Szijjártó fá-lo na mesma", escreveu Panyi no Facebook, pouco antes de o Washington Post ter divulgado a mesma informação.

Panyi acrescentou ainda que o artigo de investigação sobre as fugas de informação de Péter Szijjártó foi confirmado por funcionários de sete países da UE, incluindo Gabrielius Landsbergis, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia. De acordo com o jornalista, o artigo publicado hoje no Mandiner pode ser visto como um ataque preventivo e foi escrito numa tentativa de enquadrar a investigação sobre as fugas de informação russas de Szijjártó.

O Mandiner relata que Panyi deu o número de telefone do ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro aos serviços secretos de um Estado-membro da UE, que conseguiu intercetar as conversas telefónicas de Péter Szijjártó. No entanto, segundo Panyi, há muitos anos que os serviços europeus conseguem intercetar as conversas de Szijjártó e Lavrov, e ele só consultou a mulher da gravação sobre o número de telefone do ministro para cruzar a informação com a de outro serviço secreto europeu.

Para corroborar a sua afirmação, divulgou uma transcrição de 2020 que mostra que Péter Szijjártó pediu a Sergei Lavrov que organizasse um encontro entre os primeiros-ministros eslovaco e russo, porque isso ajudaria o governo eslovaco na campanha eleitoral e a sua vitória seria "crucial" para o governo húngaro.

O artigo do Mandiner, publicado na segunda-feira de manhã, foi também objeto de reação por parte do outro principal interveniente, Péter Szijjártó, através de um vídeo.

"A primeira palavra que me vem à cabeça é choque. Choque por um jornalista húngaro ter sido intercetado por um ou mais serviços secretos estrangeiros com a participação ativa de um jornalista húngaro. Não sei qual é a definição legal de um cidadão húngaro que tem este tipo de relação com um serviço secreto estrangeiro, mas o que é chocante é que este jornalista, que tem contactos ativos com serviços secretos estrangeiros, pertença ao círculo interno do Partido Tisza", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Na sua última frase, Szijjártó referiu-se ao facto de o jornalista Szabolcs Panyi também ter dito na gravação áudio que mantinha contactos muito próximos com Anita Orbán, a candidata do partido Tisza a ministra dos Negócios Estrangeiros. Panyi disse na gravação que era tão próximo da candidata que, se chegasse ao poder, seria capaz de propor quem manter e quem despedir. Na sua publicação no Facebook, o jornalista não comentou as partes do artigo do Mandiner que se referem à sua relação com Anita Orbán.