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Fornecedor de drones para a Rússia espiado: detidos dois suspeitos

Dois suspeitos de serem espiões da Rússia foram detidos na Alemanha e em Espanha. (imagem simbólica)
Dois suspeitos de serem espiões da Rússia foram detidos na Alemanha e em Espanha. (imagem simbólica) Direitos de autor  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
De Franziska Müller
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Um fabricante alemão de drones foi alegadamente vítima de espionagem. Dois suspeitos de espionagem que terão transmitido informações secretas à Rússia foram detidos.

Dois suspeitos de espionagem foram detidos pelo Ministério Público Federal na terça-feira. Terão espiado um fornecedor alemão de drones e transmitido as informações à Rússia.

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Alla S., de nacionalidade romena, foi detida na segunda-feira em Rheine, na Renânia do Norte-Vestfália. Um outro suspeito foi detido com base num mandado de captura europeu na cidade espanhola de Elda, na região de Alicante. Sergey N. é de nacionalidade ucraniana.

Alegada espionagem para a Rússia com um fornecedor de drones

O Ministério Público Federal acusa os suspeitos de atuarem em nome dos serviços secretos russos. Os dois alegados espiões terão recolhido informações sobre uma empresa alemã, tanto online como no local. O cidadão ucraniano terá também filmado o local de trabalho de uma pessoa que poderia estar a ser vigiada.

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A empresa em questão terá fornecido drones e componentes conexos à Ucrânia.

Depois do cidadão ucraniano ter alegadamente deixado a Alemanha, o suspeito romeno terá assumido as suas funções a partir de março de 2026. "As operações de espionagem serviram, presumivelmente, para preparar outras operações dos serviços de informações contra o alvo", lê-se na declaração do Ministério Público Federal.

Depois de observar o local de trabalho, Alla S. terá também localizado o endereço de registo do empresário e filmado o local com o seu telemóvel.

De acordo com Der Spiegel, os investigadores suspeitam que as actividades de espionagem se destinavam a "preparar outras operações de inteligência contra o alvo". Por conseguinte, não se pode excluir a hipótese de ataques físicos ou de uma tentativa de assassinato do fornecedor de drones.

Decisão sobre a prisão preventiva na quarta-feira

A suspeita romena deverá ser presente ao juiz de instrução do Tribunal Federal de Justiça na quarta-feira, que decidirá se deve ser mantida em prisão preventiva. O cidadão ucraniano Sergey N. também deverá ser presente ao Tribunal Federal de Justiça na Alemanha. Para tal, terá de ser transferido de Espanha.

O Departamento Federal para a Proteção da Constituição e o Departamento de Investigação Criminal do Estado da Baviera também estão envolvidos no processo até à data.

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