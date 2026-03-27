Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Avisos da Guarda Revolucionária do Irão alimentam receios de nova escalada na guerra

Um socorrista inspecciona a estrutura danificada de um edifício residencial atingido por um ataque israelita e norte-americano em Teerão, 27 de março de 2026
Um socorrista inspecciona a estrutura danificada de um edifício residencial atingido por um ataque israelita e norte-americano em Teerão, 27 de março de 2026 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Aleksandar Brezar & AFP
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

A Guarda Revolucionária do Irão alertou na sexta-feira os civis no Médio Oriente para que evitem as bases norte-americanas, numa altura em que o Estreito de Ormuz continua bloqueado, as tensões com Washington aumentam e os ataques em todo o Irão prosseguem.

A Guarda Revolucionária do Irão (IRGC) pediu aos civis do Médio Oriente que se mantenham afastados das zonas próximas das forças norte-americanas, aumentando as suas ameaças, apesar de Donald Trump continuar a afirmar que as conversações para pôr fim à guerra de um mês estavam "a correr bem".

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

A advertência do IRGC foi feita depois de Trump ter prolongado novamente o prazo para Teerão abrir o Estreito de Ormuz ou enfrentar a destruição dos seus recursos energéticos, alargando o prazo para 6 de abril.

O presidente dos EUA disse que o fez a pedido de Teerão, insistindo que a República Islâmica queria "fazer um acordo" para acabar com a guerra que envolve a região desde 28 de fevereiro.

Mas Teerão, que deixou claro que quer acabar com os combates segundo as suas próprias condições, não deixou de fazer ataques de represália contra Israel e contra alvos no Golfo.

"Recomendamos que abandonem urgentemente os locais onde as forças americanas estão estacionadas para que não vos aconteça nada de mal", declarou o IRGC, horas depois de os militares iranianos terem ameaçado atacar os hotéis que albergam soldados americanos na região.

O aviso foi feito no momento em que o Kuwait declarou que o seu principal porto comercial foi danificado por um ataque de drones durante a madrugada.

Os paramilitares de elite do IRGC, diretamente responsáveis perante o ayatollah, afirmaram também no seu website Sepah News que o Estreito de Ormuz estava "fechado" a navios que viajassem de e para portos inimigos e que tinham feito recuar três navios que tentavam atravessar o ponto de trânsito.

Economia mundial refém

Os preços do petróleo e as ações foram misturados na sexta-feira, depois de Trump ter voltado a insistir no seu ultimato para que o Irão levante o bloqueio à navegação no Estreito de Ormuz, o que fez disparar os preços da energia e ameaça causar danos duradouros à economia mundial.

No último sinal das consequências, um funcionário japonês disse que o governo planeia levantar temporariamente as restrições às centrais elétricas a carvão para enfrentar a crise energética, enquanto o Vietname renunciou temporariamente a um imposto sobre os combustíveis.

A ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Yvette Cooper, apelou a uma resolução "rápida" da guerra e ao fim do bloqueio do Estreito de Ormuz pelo Irão.

"O Irão não pode manter a economia mundial refém", afirmou Cooper antes da reunião.

O alívio de Trump em relação a Ormuz encerrou dias de sinais contraditórios sobre as negociações de paz com Teerão, mas o seu enviado especial Steve Witkoff falou na quinta-feira de "fortes sinais" de que o Irão estava pronto para negociar.

As negociações giram em torno de uma "lista de ação" de 15 pontos dos EUA, transmitida através do Paquistão, à qual Teerão terá respondido.

A agência noticiosa iraniana Tasnim afirmou que Teerão exigia reparações de guerra e o respeito pela sua "soberania" sobre o Estreito de Ormuz.

Teerão apelou igualmente ao fim dos ataques dos EUA e de Israel contra o Irão, bem como contra os grupos que o representam na região, segundo o relatório - uma referência aos militantes do Hezbollah do Líbano, entre outros.

Os meios de comunicação social locais confirmaram novos ataques na capital iraniana na sexta-feira, bem como na cidade de Qom, mais a sul, e em Urmia, no noroeste, depois de os militares israelitas terem anunciado ataques "em grande escala" contra infra-estruturas em Teerão.

Os novos ataques ocorreram um dia depois de o líder da oposição israelita, Yair Lapid, ter alertado para o facto de a guerra estar a ter um custo demasiado elevado, com os militares "no limite e para além dele".

O porta-voz das FDI, Effie Defrin, afirmou que eram necessários mais soldados de combate para estabelecer uma zona-tampão "defensiva" no sul do Líbano - arrastado para os combates depois de o Hezbollah ter disparado rockets contra Israel.

Os meios de comunicação social libaneses noticiaram um novo ataque aéreo aos subúrbios do sul de Beirute na sexta-feira, enquanto o Hezbollah afirmou ter lançado rockets contra o norte de Israel, onde as sirenes dos ataques aéreos obrigaram os residentes a refugiarem-se.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Irão divulga imagens de ataques EUA-Israel enquanto aumentam receios de guerra

Irão rejeita o plano de 15 pontos de Washington e intensifica os ataques contra Israel e o Golfo

Irão: mercados cheios em Teerão apesar dos ataques aéreos