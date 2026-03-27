Avisos da Guarda Revolucionária do Irão alimentam receios de nova escalada na guerra

A Guarda Revolucionária do Irão (IRGC) pediu aos civis do Médio Oriente que se mantenham afastados das zonas próximas das forças norte-americanas, aumentando as suas ameaças, apesar de Donald Trump continuar a afirmar que as conversações para pôr fim à guerra de um mês estavam "a correr bem".

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

A advertência do IRGC foi feita depois de Trump ter prolongado novamente o prazo para Teerão abrir o Estreito de Ormuz ou enfrentar a destruição dos seus recursos energéticos, alargando o prazo para 6 de abril.

O presidente dos EUA disse que o fez a pedido de Teerão, insistindo que a República Islâmica queria "fazer um acordo" para acabar com a guerra que envolve a região desde 28 de fevereiro.

Mas Teerão, que deixou claro que quer acabar com os combates segundo as suas próprias condições, não deixou de fazer ataques de represália contra Israel e contra alvos no Golfo.

"Recomendamos que abandonem urgentemente os locais onde as forças americanas estão estacionadas para que não vos aconteça nada de mal", declarou o IRGC, horas depois de os militares iranianos terem ameaçado atacar os hotéis que albergam soldados americanos na região.

O aviso foi feito no momento em que o Kuwait declarou que o seu principal porto comercial foi danificado por um ataque de drones durante a madrugada.

Os paramilitares de elite do IRGC, diretamente responsáveis perante o ayatollah, afirmaram também no seu website Sepah News que o Estreito de Ormuz estava "fechado" a navios que viajassem de e para portos inimigos e que tinham feito recuar três navios que tentavam atravessar o ponto de trânsito.

Economia mundial refém

Os preços do petróleo e as ações foram misturados na sexta-feira, depois de Trump ter voltado a insistir no seu ultimato para que o Irão levante o bloqueio à navegação no Estreito de Ormuz, o que fez disparar os preços da energia e ameaça causar danos duradouros à economia mundial.

No último sinal das consequências, um funcionário japonês disse que o governo planeia levantar temporariamente as restrições às centrais elétricas a carvão para enfrentar a crise energética, enquanto o Vietname renunciou temporariamente a um imposto sobre os combustíveis.

A ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Yvette Cooper, apelou a uma resolução "rápida" da guerra e ao fim do bloqueio do Estreito de Ormuz pelo Irão.

"O Irão não pode manter a economia mundial refém", afirmou Cooper antes da reunião.

O alívio de Trump em relação a Ormuz encerrou dias de sinais contraditórios sobre as negociações de paz com Teerão, mas o seu enviado especial Steve Witkoff falou na quinta-feira de "fortes sinais" de que o Irão estava pronto para negociar.

As negociações giram em torno de uma "lista de ação" de 15 pontos dos EUA, transmitida através do Paquistão, à qual Teerão terá respondido.

A agência noticiosa iraniana Tasnim afirmou que Teerão exigia reparações de guerra e o respeito pela sua "soberania" sobre o Estreito de Ormuz.

Teerão apelou igualmente ao fim dos ataques dos EUA e de Israel contra o Irão, bem como contra os grupos que o representam na região, segundo o relatório - uma referência aos militantes do Hezbollah do Líbano, entre outros.

Os meios de comunicação social locais confirmaram novos ataques na capital iraniana na sexta-feira, bem como na cidade de Qom, mais a sul, e em Urmia, no noroeste, depois de os militares israelitas terem anunciado ataques "em grande escala" contra infra-estruturas em Teerão.

Os novos ataques ocorreram um dia depois de o líder da oposição israelita, Yair Lapid, ter alertado para o facto de a guerra estar a ter um custo demasiado elevado, com os militares "no limite e para além dele".

O porta-voz das FDI, Effie Defrin, afirmou que eram necessários mais soldados de combate para estabelecer uma zona-tampão "defensiva" no sul do Líbano - arrastado para os combates depois de o Hezbollah ter disparado rockets contra Israel.

Os meios de comunicação social libaneses noticiaram um novo ataque aéreo aos subúrbios do sul de Beirute na sexta-feira, enquanto o Hezbollah afirmou ter lançado rockets contra o norte de Israel, onde as sirenes dos ataques aéreos obrigaram os residentes a refugiarem-se.