Irão diz que instalações nucleares foram atingidas por ataques israelitas

As instalações nucleares do Irão foram alvo de ataques aéreos, poucas horas depois de Israel ter ameaçado "escalar e expandir" a sua campanha, informaram na sexta-feira os meios de comunicação social estatais e as autoridades do regime de Teerão.

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A organização de energia atómica do país disse que uma instalação de processamento de urânio no centro do Irão tinha sido atingida.

"A fábrica em Ardakan, localizada na província de Yazd, foi alvo de um ataque minutos atrás", disse a agência em seu canal Telegram, acrescentando que o ataque "não resultou na liberação de nenhum material radioativo".

Entretanto, a agência noticiosa estatal Fars informou que um reator de água pesada também tinha sido atingido. "O Complexo de Água Pesada de Khondab foi alvo de uma agressão em duas fases por parte do... inimigo", disse a agência noticiosa, citando Hassan Ghamari, um funcionário da província central de Markazi.

A água pesada é utilizada como moderador nos reatores nucleares.

Uma bandeira iraniana em frente ao edifício do reator da central nuclear de Bushehr, 21 de agosto de 2010 AP Photo

A Fars e outros meios de comunicação social afirmaram que não se registaram vítimas nem fugas de radiação no local.

Uma fábrica de produção de yellowcake (concentrado de óxido de urânio em pó) também foi atingida, informou a IRNA.

Israel ataca a produção de armas do Irão

Entretanto, as sirenes de ataque aéreo soaram em Israel e os militares afirmaram que têm intercetado diariamente mísseis iranianos.

O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que o Irão "pagará um preço elevado e crescente por este crime de guerra."

Socorristas trabalham para retirar um corpo dos escombros de um edifício residencial atingido por um ataque noturno em Teerão, 27 de março de 2026 AP Photo

"Apesar dos avisos, os disparos continuam", disse Katz. "E, portanto, os ataques no Irão vão aumentar e expandir-se para alvos e áreas adicionais que ajudam o regime a construir e operar armas contra cidadãos israelitas."

Os militares israelitas afirmaram que os seus ataques de sexta-feira visaram locais "no coração de Teerão" onde são produzidos mísseis balísticos e outras armas.

Também foram atingidos lançadores de mísseis e locais de armazenamento no oeste do Irão.

Luta por um acordo de paz

A notícia dos ataques ao Irão surgiu depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter afirmado que as conversações para pôr fim à guerra estavam a correr bem.

Com os mercados bolsistas em queda e as consequências económicas da guerra a estenderem-se muito para além do Médio Oriente, Trump está sob pressão crescente para acabar com o estrangulamento do Irão no estreito, uma via navegável estratégica através da qual um quinto do petróleo mundial é normalmente transportado.

Washington ofereceu a Teerão uma proposta de 15 pontos para um cessar-fogo que inclui a renúncia ao controlo do estreito, mas, ao mesmo tempo, ordenou a deslocação de mais milhares de tropas para a região, possivelmente em preparação para uma tentativa militar de arrancar a via navegável ao Irão.

Barcos de pesca pontuam o mar enquanto navios de carga navegam pelo Golfo Arábico em direção ao Estreito de Ormuz, ao largo dos Emirados Árabes Unidos, 27 de março de 2026 AP Photo

Na sexta-feira, a Guarda Revolucionária (IRGC) exortou os civis do Médio Oriente a manterem-se afastados das zonas próximas das forças norte-americanas, aumentando as suas ameaças, apesar de Trump ter afirmado que as conversações de paz estavam a progredir.

O aviso da IRGC surgiu depois de Trump ter prolongado novamente o prazo para Teerão abrir o Estreito de Ormuz ou enfrentar a destruição dos seus recursos energéticos, adiando-o de sexta-feira para 6 de abril.

Trump disse que o fez a pedido de Teerão, insistindo que a República Islâmica queria "fazer um acordo" para acabar com a guerra que envolve a região desde 28 de fevereiro.

Mas Teerão, que deixou claro que quer acabar com os combates segundo as suas próprias condições, não deixou de fazer ataques de represália contra Israel e contra alvos no Golfo.