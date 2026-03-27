"Possibilidade de reconstrução do Irão está a ser destruída", alerta presidente do Comité Internacional da Cruz Vermelha

A guerra no Irão já dura há um mês. Mais de 3.300 pessoas terão sido mortas no Irão, incluindo mais de 1.400 civis, segundo dados da organização não governamental Human Rights Activists in Iran (HRANA), com sede nos Estados Unidos. A Euronews não conseguiu verificar estes números.

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Os ataques às infraestruturas energéticas e às instalações de abastecimento de água são também um desafio para a população civil. Na semana passada, Israel bombardeou um dos campos de gás mais importantes do Irão, South Pars. Em contrapartida, o Irão atacou Ras Laffan, no Qatar, o maior porto de GNL do mundo. A reparação de ambas as instalações poderá demorar anos.

Segundo a agência noticiosa iraniana ISNA, o ministro iraniano da Energia, Abbas Aliabadi, afirmou que o abastecimento de água e energia em Teerão tinha sido gravemente danificado na sequência dos ataques de Israel e dos Estados Unidos.

O Irão acusa igualmente os Estados Unidos de terem atacado uma central de dessalinização na ilha de Qeshm, no Estreito de Ormuz, segundo declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Seyed Abbas Araghchi, na rede social X. De acordo com a declaração, o abastecimento de água a 30 aldeias foi afetado. A acusação do Irão ainda não foi confirmada de forma independente. O Irão respondeu com um alegado ataque de retaliação e terá atacado instalações de dessalinização no Barém.

Edifício residencial destruído em Tabriz, no norte do Irão, 24 de março de 2026 Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved

Em entrevista à Euronews, a presidente do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Mirjana Spoljaric, apela ao fim imediato dos ataques às infraestruturas vitais, numa altura em que a situação no Irão se agrava para os civis.

A população civil está a suportar o peso da escalada da guerra no Irão. Os ataques às infraestruturas civis são "inaceitáveis" e podem violar o direito internacional humanitário, disse à Euronews a chefe do CICV.

Milhões de pessoas são afetadas, muitas delas refugiadas. O conflito está a destruir os meios de subsistência, a dificultar a ajuda e a atrasar a reconstrução, com consequências que vão muito para além da região.

Cara Mirjana Spoljaric, estamos atualmente a assistir a uma clara escalada no Irão. Como é que isso está a afetar a população civil no terreno?

Infelizmente, hoje, tal como nas últimas quatro semanas, é evidente que a população civil está a suportar o peso desta última escalada. O facto de as infraestruturas civis em todo o Médio Oriente, incluindo os Estados do Golfo, estarem no centro dos ataques é inaceitável do ponto de vista humanitário, mas também do ponto de vista de uma organização que defende e advoga o direito internacional humanitário.

Tem alguma ideia de quantas pessoas estão atualmente afectadas?

Spoljaric: Estamos demasiado limitados na recolha de dados e dependemos de informações de outras instituições, como as Nações Unidas.

Em todo o caso, os números são demasiado elevados. Continuamos a assistir a deslocações maciças, por exemplo, no Líbano. E estas pessoas - estamos a falar de um milhão, possivelmente - não sabem quando ou se vão poder regressar às suas casas e se elas ainda existirão.

Quais são os maiores riscos humanitários neste momento?

Spoljaric: Estamos a ouvir declarações extremamente preocupantes. A situação é grave porque os ataques dirigidos ou indiscriminados a infraestruturas vitais podem constituir uma violação grave do direito humanitário internacional, uma vez que visam civis protegidos. Criam uma situação em que nada é seguro. As pessoas ficam sob pressão porque são diretamente atacadas ou porque as suas casas são destruídas, mas também porque têm de fugir quando já não há água potável ou eletricidade para garantir o acesso aos cuidados de saúde e a outros serviços vitais. Por conseguinte, estes ataques são inaceitáveis e devem cessar.

Fumo de uma instalação de armazenamento de petróleo alegadamente atacada pelos EUA e por Israel, Teerão, Irão, 8 de março de 2026 Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.

Acabou de mencionar possíveis violações do direito internacional humanitário. O que mais está a observar?

Spoljaric: Estamos a assistir a muitas formas de pressão sobre os civis, através da falta de acesso à saúde, à água ou à alimentação. Mas o que estamos a ver agora é ainda mais profundo: a possibilidade de as pessoas poderem viver numa área está a ser destruída. Toda a infraestrutura que constitui a base da existência humana está a ser atacada na guerra. Isto indica uma abordagem excessiva em que quase não existem restrições reconhecíveis em termos de objetivos militares. Se as operações militares forem conduzidas desta forma, existe o risco de uma escalada que se torna incontrolável. Já estamos a ver como é difícil conter os efeitos, que agora são susceptíveis de atingir, de alguma forma, todas as pessoas em todo o mundo.

O que significam os ataques a infraestruturas civis, como as instalações energéticas, para a reconstrução do Irão a longo prazo?

Spoljaric: Sempre que ocorrem ataques deste tipo, sabemos que será necessário muito mais tempo para que a população regresse à normalidade e para que a economia volte a um nível que garanta a sobrevivência. Nos últimos três a quatro anos, assistimos a um aumento exponencial dos custos de reconstrução - em parte devido a estes ataques maciços aos serviços básicos e às infraestruturas. Estes ataques conduzem a deslocações e, ao mesmo tempo, significam que a reconstrução levará muito tempo. Veja-se o caso da Síria: 15 anos após o início do conflito, muitas pessoas continuam a viver numa situação sem reconstrução.

É muito difícil para organizações como o CICV chegarem às pessoas necessitadas?

Spoljaric: A nossa margem de manobra está a diminuir. É simplesmente demasiado perigoso. Nalgumas áreas operacionais, já não existem locais seguros. Para além disso, a nossa liberdade de movimentos é limitada pela grande quantidade de explosivos, basta pensar em Gaza. Gaza está em grande parte destruída e muito contaminada. Não podemos deslocar-nos livremente sem arriscar a nossa vida e a vida das pessoas que queremos ajudar.

Durante o seu tempo nas Nações Unidas, lidou intensamente com Israel e a Palestina. O que significa a atual escalada no Irão para Gaza, a Cisjordânia e países como o Líbano?

Spoljaric: A situação humanitária em Gaza, na Cisjordânia e no Líbano é grave. Mas, tendo em conta a atual escalada, existe o risco de estas crises serem ignoradas, o que é perigoso. Existe um grande receio de uma nova escalada em todo o Médio Oriente. O meu apelo aos Estados é, portanto, que invistam na desescalada agora, antes que seja demasiado tarde. As pessoas estão a viver com medo. Ouvem os anúncios, estão deslocadas e não veem um fim. Ao mesmo tempo, os líderes políticos continuam a apelar a novas operações militares. Isto aumenta o pânico entre a população civil. As pessoas estão a fugir, mas não sabem para onde ir. Temos de conter esta situação. No fim de contas, ninguém beneficia de uma guerra sem regras. Acaba por se tornar auto-destrutiva.

Fumo após um ataque israelita na aldeia de Zikkikin, Líbano, 26 de março de 2026 Copyright 2026 The Associated Press. All right reserved

Que responsabilidade tem a liderança iraniana no que diz respeito ao desanuviamento e à proteção da população civil?

Spoljaric: De acordo com o direito humanitário internacional, todos os Estados têm a mesma responsabilidade. Devem proteger as infraestruturas civis e poupar os civis, tanto quanto possível, das hostilidades. Qualquer Estado que ataque deliberadamente infraestruturas civis está a agir ilegalmente. Nós não fazemos distinção entre Estados. Somos uma organização neutra e independente e denunciamos eventuais violações às autoridades competentes.

Como é que esta guerra afecta as regiões fora do Médio Oriente?

Spoljaric: Acima de tudo, tem um impacto económico. Já podemos ver isso: o aumento dos preços da energia e dos combustíveis e a perturbação das cadeias de abastecimento. Isto afeta a economia mundial. Mas há também implicações a nível da política de segurança. As tecnologias modernas significam que os conflitos têm um impacto muito para além das regiões. É possível ser arrastado para um conflito mesmo estando longe. Os ataques têm lugar em todo o mundo e podem estar ligados a acontecimentos no Médio Oriente. Além disso, estes conflitos enviam um sinal perigoso aos grupos armados de todo o mundo, nomeadamente o de que já não existem regras. Este facto influencia o seu comportamento.