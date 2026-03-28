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Nepal prende ex-primeiro-ministro e ministro do Interior por causa da repressão mortal dos "protestos da Geração Z"

O ex-primeiro-ministro Khadga Prasad Oli é levado para um exame médico processual depois de ter sido detido pela polícia em Katmandu, Nepal, sábado, 28 de março de 2026
O ex-primeiro-ministro Khadga Prasad Oli é levado para um exame médico processual depois de ter sido detido pela polícia em Katmandu, Nepal, sábado, 28 de março de 2026 Direitos de autor  AP Photo/Niranjan Shrestha
Direitos de autor AP Photo/Niranjan Shrestha
De Malek Fouda
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Horas depois da tomada de posse do mais jovem líder de sempre do país, a polícia nepalesa prendeu o antigo primeiro-ministro e o ministro do Interior por causa da repressão mortífera dos protestos de setembro do ano passado, que matou 76 pessoas e feriu pelo menos 2300 outras.

A polícia nepalesa prendeu, na madrugada de sábado, o antigo primeiro-ministro Khadga Prasad Sharma Oli, acusado da morte de dezenas de pessoas durante os violentos protestos que derrubaram seu governo e deram origem a novas eleições.

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As autoridades detiveram o poderoso líder comunista em sua residência, nos arredores da capital, Katmandu. Prenderam também Ramesh Lekhak, o antigo ministro do Interior, acusado de ter ordenado às autoridades que disparassem contra os manifestantes.

O atual ministro do Interior, Sudan Gurung, anunciou as detenções nas redes sociais.

"Ninguém está acima da lei. Tomámos sob controlo o antigo Primeiro-Ministro KP Sharma Oli e o antigo Ministro do Interior Ramesh Lekhak", declarou Gurung numa publicação no Facebook.

"Isto não é uma vingança contra ninguém, é apenas o início da justiça. Acredito que agora o país vai tomar um novo rumo".

Uma investigação levada a cabo por uma comissão criada pelo governo exigiu penas até 10 anos de prisão para Oli, Lekhak e o chefe da polícia na altura dos protestos.

Vários camiões de agentes da polícia, com equipamento antimotim, efetuaram detenções nas casas dos homens antes de os levarem para a esquadra da polícia do distrito de Katmandu.

As detenções ocorreram um dia depois da tomada de posse de um novo governo chefiado pelo rapper Balendra Shah, que se tornou político, na sequência de uma vitória esmagadora nas eleições parlamentares realizadas no início do mês pelo seu Partido Rastriya Swatantra.

ARQUIVO - O então recém-eleito Primeiro-Ministro Khadga Prasad Oli cumprimenta após o juramento de posse na residência do Presidente em Katmandu, Nepal, 15 de julho de 2024
ARQUIVO - O então recém-eleito Primeiro-Ministro Khadga Prasad Oli cumprimenta após o juramento de posse na residência do Presidente em Katmandu, Nepal, 15 de julho de 2024 Niranjan Shrestha/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Shah e Gurung prometeram justiça para os mortos e feridos.

As eleições foram as primeiras do país desde os protestos liderados por jovens contra a corrupção e a má governação, em 8 e 9 de setembro, que causaram 76 mortos e mais de 2300 feridos.

Multidões enfurecidas incendiaram os gabinetes do Primeiro-Ministro e do Presidente, as esquadras de polícia e as casas dos principais políticos, que foram obrigados a fugir em helicópteros do exército.

As manifestações alimentadas por activistas da "Geração Z" forçaram a nomeação, a 12 de setembro, da primeira mulher primeira-ministra do Nepal, Sushila Karki, uma juíza reformada do Supremo Tribunal que serviu durante a transição que antecedeu as eleições.

Outras fontes • AP

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