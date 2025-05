PUBLICIDADE

A comunidade de montanhismo do Nepal celebrou a conquista da montanha mais alta do mundo com uma marcha protagonizada por alpinistas, guias e outros que se reuniram para o Dia Internacional do Evereste.

O evento assinalou o 72.º aniversário da primeira subida ao cume do Monte Evereste, em 29 de maio de 1953, pelo neozelandês Edmund Hillary e pelo guia xerpa Tenzing Norgay.

O ministro da Cultura e do Turismo do Nepal liderou a celebração na capital, Katmandu, que incluiu um passeio pela cidade e uma reunião no antigo palácio.

"Estamos a comemorar o dia 29 de maio como o dia internacional do Sagarmatha (Evereste) porque o mundo precisa de continuar a reconhecer o feito e a contribuição de Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay", disse Ang Tshering, que dirige a Asian Trekking, com sede em Katmandu.

Comunidade de montanhismo participa numa marcha para assinalar o aniversário da primeira subida ao Monte Evereste em Katmandu, 29 de maio de 2025 AP Photo

O evento não foi apenas uma celebração para a comunidade de montanhistas, mas também um festival para o Nepal e para o mundo, disse Tshering, que ajudou centenas de pessoas a escalarem até aos picos dos Himalaias.

O Nepal tem oito dos picos mais altos do mundo e todos os anos centenas de alpinistas estrangeiros voam para o país do sul da Ásia para enfrentar as montanhas.

Os alpinistas contratam milhares de pessoas no Nepal para os ajudarem nas suas escaladas, transportando equipamento, fazendo comida e, de um modo geral, tomando conta deles durante as semanas que passam nas montanhas.

O governo nepalês cobra dinheiro aos alpinistas através das taxas de autorização.

O final de maio marca também o fim da popular época de montanhismo da primavera, quando os alpinistas terminam as suas aventuras e se retiram dos picos antes que a estação das monções traga o mau tempo.

"Este dia é celebrado também para marcar o fim da época de escalada, em que reunimos os alpinistas e a comunidade", disse Jiban Ghimire, da Shangri-La Nepal Trek.

Alpinistas na aproximação ao topo do Monte Evereste, no Nepal, a 18 de maio de 2025 AP Photo

De acordo com o Departamento de Montanhismo do Nepal, 468 alpinistas estrangeiros de 57 países receberam autorizações para escalar o Evereste até ao final de maio, juntamente com um número sensivelmente igual de guias de montanha nepaleses.

Muitos conseguiram iniciar a escalada, mas as autoridades ainda estão a verificar quantos chegaram ao cume de 8.849 metros.

Os alpinistas têm de se apresentar ao departamento com provas de que chegaram ao cume e limparam o lixo antes de lhes ser emitido o certificado oficial.

O famoso guia xerpa Kami Rita atingiu o cume do Evereste pela 31.ª vez na terça-feira, batendo o seu próprio recorde de maior número de subidas ao topo da montanha mais alta do mundo.