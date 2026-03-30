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Marcha lenta na circular de Paris em protesto contra aumento dos combustíveis

Um engarrafamento na circular de Paris, domingo, 18 de outubro de 2020.
Um engarrafamento na circular de Paris, domingo, 18 de outubro de 2020. Direitos de autor  AP Photo/Michel Euler
Direitos de autor AP Photo/Michel Euler
De Nathan Joubioux
Publicado a Últimas notícias
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Face ao aumento dos preços dos combustíveis, o sindicato OTRE Île-de-France anunciou que cerca de 110 autocarros e 70 camiões participarão, esta segunda-feira, numa marcha de trânsito lento na circular de Paris.

Uma marcha de trânsito lento, que reuniu cerca de 110 autocarros e 70 camiões, teve início na circular de Paris, nesta segunda-feira, 30 de março. Esta operação, que partiu da estação de Porte de Vincennes e é coordenada pelo sindicato OTRE (Organização dos Transportadores Rodoviários Europeus) da Île-de-France, tem como objetivo protestar contra o aumento dos preços dos combustíveis e solicitar um apoio maior por parte do Estado.

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Mais tarde, ainda esta segunda-feira, o secretário-geral do sindicato, Bruce Aiglehoux, deverá reunir-se com o prefeito da região para apresentar as suas reivindicações.

Outras mobilizações já estão previstas para esta semana, nomeadamente nos Países do Loire, na Provença-Alpes-Costa Azul, na Occitânia e na Nova Aquitânia.

Ajuda insuficiente

O setor, gravemente afetado pela guerra no Médio Oriente, já recebeu ajuda do governo. Esta sexta-feira, Roland Lescure, ministro da Economia, e Philippe Tabarot, ministro dos Transportes, anunciaram a injeção de 50 milhões de euros no setor dos transportes.

"O montante [...] não parece estar à altura da gravidade da situação, das dificuldades enfrentadas pelos profissionais em causa, nem das medidas que tinham sido tomadas em 2022", afirma o sindicato em comunicado de imprensa. "Se o executivo mantiver a sua posição tal como está, as consequências poderão ser dramáticas. O custo social e económico resultante dos despedimentos e das falências poderia, de facto, ser muito superior ao montante anunciado hoje", acrescenta.

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Embora a OTRE saúde que tenha sido dado "um primeiro passo", assegura que este "não pode, por si só, constituir uma resposta suficiente à crise que os profissionais do setor atravessam atualmente".

No canal [LCI](https://x.com/LCI %28fonte em francês%29/status/2038171542685655141), este domingo, Maud Bregeon, porta-voz do governo e ministra responsável pela Energia, reconhece que as primeiras medidas de apoio adotadas pelo governo são "direcionadas para aqueles que enfrentam maiores dificuldades". "E assumimos a responsabilidade de direcionar essas ajudas", assegurou, precisando que o executivo irá adaptar "as respostas em função de uma situação em evolução".

Já em declarações à RTL, o ministro do Interior, Laurent Nuñez, admitiu que "algumas ações são toleradas". No entanto, "não podemos tolerar os bloqueios que prejudicam, em primeiro lugar, a nossa economia e, sobretudo, a liberdade de circulação dos nossos concidadãos", considerou.

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