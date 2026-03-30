Marcha lenta na circular de Paris em protesto contra aumento dos combustíveis

Uma marcha de trânsito lento, que reuniu cerca de 110 autocarros e 70 camiões, teve início na circular de Paris, nesta segunda-feira, 30 de março. Esta operação, que partiu da estação de Porte de Vincennes e é coordenada pelo sindicato OTRE (Organização dos Transportadores Rodoviários Europeus) da Île-de-France, tem como objetivo protestar contra o aumento dos preços dos combustíveis e solicitar um apoio maior por parte do Estado.

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Mais tarde, ainda esta segunda-feira, o secretário-geral do sindicato, Bruce Aiglehoux, deverá reunir-se com o prefeito da região para apresentar as suas reivindicações.

Outras mobilizações já estão previstas para esta semana, nomeadamente nos Países do Loire, na Provença-Alpes-Costa Azul, na Occitânia e na Nova Aquitânia.

Ajuda insuficiente

O setor, gravemente afetado pela guerra no Médio Oriente, já recebeu ajuda do governo. Esta sexta-feira, Roland Lescure, ministro da Economia, e Philippe Tabarot, ministro dos Transportes, anunciaram a injeção de 50 milhões de euros no setor dos transportes.

"O montante [...] não parece estar à altura da gravidade da situação, das dificuldades enfrentadas pelos profissionais em causa, nem das medidas que tinham sido tomadas em 2022", afirma o sindicato em comunicado de imprensa. "Se o executivo mantiver a sua posição tal como está, as consequências poderão ser dramáticas. O custo social e económico resultante dos despedimentos e das falências poderia, de facto, ser muito superior ao montante anunciado hoje", acrescenta.

Embora a OTRE saúde que tenha sido dado "um primeiro passo", assegura que este "não pode, por si só, constituir uma resposta suficiente à crise que os profissionais do setor atravessam atualmente".

No canal [LCI](https://x.com/LCI %28fonte em francês%29/status/2038171542685655141), este domingo, Maud Bregeon, porta-voz do governo e ministra responsável pela Energia, reconhece que as primeiras medidas de apoio adotadas pelo governo são "direcionadas para aqueles que enfrentam maiores dificuldades". "E assumimos a responsabilidade de direcionar essas ajudas", assegurou, precisando que o executivo irá adaptar "as respostas em função de uma situação em evolução".

Já em declarações à RTL, o ministro do Interior, Laurent Nuñez, admitiu que "algumas ações são toleradas". No entanto, "não podemos tolerar os bloqueios que prejudicam, em primeiro lugar, a nossa economia e, sobretudo, a liberdade de circulação dos nossos concidadãos", considerou.