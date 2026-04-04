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EUA e Irão mantêm busca por piloto de caça desaparecido

Tamara e a irmã sentam-se no chão, pois os seus pais, Sara e Ahmed, fugiram da sua aldeia de Khiyam, no Sul do Líbano, devido às bombas israelitas. Beirute, Líbano, 03.04.2026.
Tamara e a irmã sentam-se no chão, pois os seus pais, Sara e Ahmed, fugiram da sua aldeia de Khiyam, no Sul do Líbano, devido às bombas israelitas. Beirute, Líbano, 03.04.2026. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Lucy Davalou & Euronews com AP
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Entretanto, os militares israelitas relançaram as ordens de evacuação da cidade de Tiro, no sul do Líbano, alertando para novos ataques, alegando que têm como alvo o Hezbollah. Desde o início da guerra, mais de 1,2 milhões de pessoas foram deslocadas no Líbano.

Um dos dois pilotos norte-americanos que ocupavam os caças abatidos pelo Irão em dois incidentes separados continua desaparecido, tendo o outro sido resgatado pelas forças norte-americanas, numa altura em que a guerra entra na sua sexta semana. Entretanto, a cidade de Tiro, no sul do Líbano, recebeu uma ordem de evacuação por parte dos israelitas, alertando para novos ataques na cidade.

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É a primeira vez na guerra que Israel e os EUA lançaram contra o Irão que as forças de Teerão abatem dois aviões de guerra norte-americanos, levando a uma missão militar de busca e salvamento dos EUA. Paralelamente, uma estação de televisão iraniana apelou aos seus cidadãos para que denunciassem o piloto que continua a monte.

A agência noticiosa iraniana Fars afirmou que o exército iraniano tinha também lançado uma operação de busca do piloto. "As forças militares lançaram uma operação de busca para encontrar o piloto de caça americano que foi atingido hoje cedo", disse a Fars.

Num outro incidente, um avião de ataque A-10 dos EUA despenhou-se no Golfo Pérsico depois de ter sido atingido pelas forças de defesa iranianas, de acordo com a imprensa estatal. No entanto, um alto funcionário dos EUA que falou sob condição de anonimato disse que não sabia se o avião tinha sido abatido ou se tinha caído.

Ataques no sábado

O Líbano foi alvo de ataques israelitas no sábado, bem como de ataques noturnos na capital, Beirute. A cidade de Tiro, no sul do país, foi atingida na noite de sexta-feira e novamente na manhã de sábado. Os militares israelitas relançaram as ordens de evacuação da cidade, alertando para novos ataques, alegando que têm como alvo o Hezbollah. Desde o início da guerra, mais de 1,2 milhões de pessoas foram deslocadas no Líbano.

Em Teerão, um hospital psiquiátrico foi danificado pelos recentes ataques israelo-americanos na zona onde se situa. No sábado, um ataque à central nuclear de Bushehr causou a morte de um homem, segundo os meios de comunicação social iranianos. É a quarta vez que a central é atingida.

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, advertiu nas redes sociais que a precipitação radioativa resultante dos ataques contínuos à central nuclear de Bushehr "acabará com a vida" nas capitais regionais e não em Teerão. Para já, a AIEA afirmou que "não foi registado qualquer aumento dos níveis de radiação" na sequência do ataque, numa publicação nas redes sociais.

Entretanto, os Emirados Árabes Unidos afirmaram que os seus sistemas de defesa aérea atingiram 56 drones e 23 mísseis balísticos do Irão.

O Bahrein, que acolhe a 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos, também comunicou oito ataques de drones ao seu país nas últimas 24 horas, escreveu o Ministério da Defesa numa publicação nas redes sociais no sábado.

Foram também registados ataques de mísseis iranianos em vários locais de Israel. Um homem ficou ferido com estilhaços de vidro após um ataque de míssil no centro da cidade israelita de Bnei Brak. Outro ataque foi registado na cidade de Ramat Gan, no distrito de Telavive.

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Espera-se que ambas as partes se reúnam no Paquistão para negociar o fim da guerra e a reabertura do Estreito de Ormuz.

No sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, afirmou que o seu governo "nunca se recusou a ir a Islamabad" e que procura um "fim conclusivo e duradouro" para o conflito.

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