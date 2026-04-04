Um F-15 dos EUA abatido sobre o Irão. Um dos dois pilotos a bordo foi recuperado numa operação das forças norte-americanas, o outro continua desaparecido. Por detrás de cada piloto abatido, de cada ejeção e de cada fuga através de território hostil, há um fio vermelho que liga técnica, coragem e resistência: o código SERE- Survival, Evasion, Resistance and Escape (Sobrevivência, Evasão, Resistência e Escape). Este programa não é apenas um curso de emergência: prepara os pilotos para sobreviverem às condições mais extremas, escaparem ao inimigo e regressarem em segurança.

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O código SERE: sobreviver, esconder-se, resistir, escapar

A primeira etapa de uma queda é a ejeção, uma experiência fisicamente violenta e psicologicamente intensa. Como recorda a ex-piloto Amy McGrath, "se nos mantivermos vivos, sabemos como comunicar com as equipas de busca que estão prestes a chegar".

Uma vez em terra, os pilotos têm de encontrar um refúgio seguro, manter-se escondidos e transmitir a sua localização às equipas de salvamento sem serem intercetados. Este é o coração da disciplina SERE, um treino que combina a sobrevivência em ambientes hostis com uma resiliência psicológica extrema.

Exemplos históricos de sobrevivência

A história dos pilotos abatidos está repleta de episódios incríveis. Em 1966, o piloto da marinha americana Dieter Dengler foi capturado no Laos, torturado e aprisionado, tendo depois conseguido escapar e sobreviver durante semanas em território inimigo até ser resgatado.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o lendário Chuck Yeager sobreviveu a ser abatido em França e, com a ajuda da Resistência, atravessou a Europa até Espanha.

No Vietname, o capitão Scott O'Grady passou seis dias escondido na selva antes de ser resgatado, enquanto no norte de África, pilotos como Nicky Barr foram tratados e guiados por habitantes locais após aterragens forçadas no deserto. Estas histórias mostram como o treino SEREnão é uma teoria abstrata, mas um conjunto de técnicas comprovadas que transformam o caos de um abate em possibilidades concretas de fuga e sobrevivência.

O abate do F-15: aplicação prática

Os pilotos do F-15 abatido enfrentam o mesmo desafio: ejetar-se, encontrar abrigo, evitar a captura e comunicar com as equipas de salvamento. A formação SEREprepara os pilotos para todas as eventualidades, mesmo nas circunstâncias mais imprevisíveis, permitindo-lhes manter a lucidez, utilizar os dispositivos de comunicação e resistir psicologicamente até à recuperação.

Uma vez em terra, o piloto deve combinar três ações simultâneas: esconder-se, comunicar a sua posição e gerir o stress, a fome, os ferimentos e a solidão. Cada simulação do curso SEREreforça estas competências, testando os limites físicos e psicológicos dos candidatos. Os instrutores utilizam cenários extremos, capturas simuladas e interrogatórios fictícios para preparar os pilotos para suportar até as pressões mais intensas, em território inimigo.

Muitos veteranos relatam que algumas simulações se assemelham a um cativeiro real. O curso SEREensina não só a sobreviver fisicamente, mas também a resistir mentalmente, a planear estratégias de fuga e a manter a cabeça fria sob ameaça. É esta combinação de preparação, disciplina e resiliência que faz a diferença entre a captura e a salvação, transformando cada piloto abatido num exemplo extraordinário de coragem e determinação.

Situação do abate e cenário operacional

O abate do caça F-15E Strike Eagle sobre o Irão representa um acontecimento significativo do ponto de vista tático e estratégico, porque é - de acordo com numerosas fontes internacionais - o primeiro caça americano a ser atingido por fogo inimigo durante a atual campanha.

As imagens divulgadas pelos meios de comunicação social iranianos mostram destroços e partes da fuselagem que podem ser atribuídas ao F-15E de um esquadrão norte-americano, refutando as alegações iniciais de que um F-35 foi abatido e indicando, em vez disso, que o avião abatido é um modelo de dois lugares utilizado para missões avançadas ar-ar e ar-terra.

As autoridades e os comandos militares dos EUA confirmaram o incidente e iniciaram uma missão de alto nível de Busca e Salvamento em Combate (CSAR), envolvendo meios táticos de recuperação de tripulações em território inimigo, com operações de vigilância, reabastecimento e apoio aéreo. Neste momento, fontes informam que pelo menos um dos dois tripulantes foi resgatado, enquanto a busca do segundo continua num ambiente operacional complexo, em que diferentes forças - locais e militares - estão a reagir à presença dos aviadores isolados.

De um ponto de vista tático, o abate num território profundamente defendido pelas forças iranianas põe em evidência como os sistemas de defesa aérea locais são capazes de enfrentar plataformas avançadas, obrigando a uma revisão dos planos de voo e das doutrinas operacionais em cenários de alta defesa. As declarações emitidas pelo lado iraniano, que incluem apelos à população para capturar os restantes aviadores, também sublinham o risco de uma escalada psicológica e de propaganda em paralelo com as operações militares.

Globalmente, o incidente chama a atenção para a fragilidade das operações aéreas de profundidade em áreas defendidas por sistemas avançados e para a importância de capacidades CSAR integradas, pois a perda de um avião de combate ultrapassa o aspeto material: implica um intenso empenhamento de recursos, elevados riscos para os meios de recuperação e potenciais impactos diplomáticos e estratégicos na atual dinâmica do conflito.