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Mais de 70 pessoas desaparecidas após naufrágio de barco de migrantes no Mediterrâneo Central

Os restos mortais de um barco de pesca que se virou ao largo da costa da Líbia encontram-se no exterior da base da NATO na cidade siciliana de Mellili, em Itália. Uma equipa de patologistas forenses v
Os restos mortais de um barco de pesca que se virou ao largo da costa da Líbia encontram-se no exterior da base da NATO na cidade siciliana de Mellili, em Itália. Uma equipa de patologistas forenses v Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De euronews
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Um barco que transportava cerca de 105 pessoas virou no Mediterrâneo central após ter partido da Líbia no sábado. Foram recuperados dois corpos e pelo menos 70 pessoas continuam desaparecidas, segundo as ONG Mediterranea Saving Humans e Sea-Watch.

Teme-se que mais de 70 pessoas tenham morrido após o naufrágio de um barco que transportava migrantes no Mediterrâneo central, segundo divulgaram as ONG Sea-Watch e Mediterranea Saving Humans nas redes sociais.

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32 pessoas foram resgatadas do barco, que partiu da Líbia no sábado à tarde e transportava 105 pessoas. Dois corpos foram recuperados e os restantes estão desaparecidos. A ONG Mediterranea Saving Humans escreveu na rede social X que o acidente ocorreu numa zona de busca e salvamento sob a alçada das autoridades líbias.

Os sobreviventes foram resgatados por dois navios comerciais que os levaram para a ilha italiana de Lampedusa. De acordo com o direito marítimo internacional, os navios devem prestar assistência a qualquer pessoa encontrada no mar que esteja em risco de se perder.

Um vídeo aéreo publicado pela Sea-Watch exibia dois homens agarrados ao casco do barco que se virou e a aproximação de um dos navios comerciais.

A Mediterranea Saving Humans descreveu o acidente como "a consequência das políticas dos governos europeus que se recusam a abrir vias seguras e legais" para os migrantes.

A ilha de Lampedusa, no Mediterrâneo central — a norte da Líbia e a sul de Itália continental —, é conhecida como um ponto de chegada fundamental para os migrantes que iniciam a viagem do Norte de África para a Europa.

Pelo menos 683 migrantes perderam a vida ou estão desaparecidos desde o início de 2026, de acordo com a agência da ONU para as migrações, a OIM.

Segundo o governo italiano, 6.175 chegaram a solo italiano durante o mesmo período.

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