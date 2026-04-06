Guerra suspende idas à igreja na Páscoa no Dubai, mas cristãos continuam a desafiar ataques

Num sinal sombrio do impacto da guerra contra o Irão, os cristãos dos Emirados Árabes Unidos foram aconselhados a não se reunirem para as tradicionais missas de Páscoa nas duas principais igrejas católicas do Dubai, devido à ameaça de ataques contínuos de mísseis e drones iranianos.

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No domingo de Páscoa, foram emitidos alertas de segurança em todo o Golfo, com as autoridades a correrem para intercetar os projéteis que se dirigiam para vários locais da região.

No entanto, as celebrações da Páscoa decorreram com uma pungência acrescida, com os cristãos locais e estrangeiros a juntarem-se para abraçar a mensagem espiritual de esperança da Páscoa.

Os serviços religiosos da Páscoa foram suspensos na Igreja Católica de Santa Maria e na Igreja de São Francisco de Assis, no Dubai, através de anúncios feitos nos respetivos sites, na sexta-feira, orientando os paroquianos para acompanharem as missas da Páscoa online. Os anúncios estão em conformidade com as diretivas de segurança do governo relativas a grandes ajuntamentos.

"Todas as missas na nossa Igreja estão canceladas até novo aviso" e "pede-se aos paroquianos que se abstenham de visitar as instalações da Igreja, no interesse da segurança e do bem-estar da comunidade", diz o anúncio da Igreja de S. Francisco de Assis. A zona costeira perto da igreja em Jebel Ali foi atingida várias vezes por ataques iranianos.

Jebel Ali é um símbolo de tolerância no Dubai, albergando várias igrejas e templos de diferentes confissões religiosas. As diretivas de segurança das autoridades também se aplicam a outras reuniões religiosas, com a Igreja Anglicana da Santíssima Trindade, a Catedral Ortodoxa de São Tomé, a Igreja Copta Ortodoxa de Santa Mina e a Paróquia de Mar Thoma, bem como os templos Sikh e Hindu, a serem temporariamente encerrados. Em vez disso, os serviços foram transferidos para a Internet.

A Igreja Católica de Santa Maria em Oud Metha, no Dubai, que é uma das maiores paróquias católicas do mundo, publicou uma mensagem semelhante.

"A partir de 3 de abril, a nossa igreja estará fechada a todos os visitantes até nova ordem", lê-se no comunicado.

Tradicionalmente, a Páscoa é um momento espiritual importante e uma grande ocasião para os cristãos do Dubai se reunirem, com os habitantes locais e as comunidades expatriadas a comparecerem em grande número nas igrejas católicas, com grandes preparativos feitos muito antes.

Mas como os ataques iranianos com mísseis e drones continuam e o Dubai é mantido acordado entre alertas e rusgas, a Páscoa chega com uma pungência e um simbolismo acrescidos, mas também com um desafio. Os cristãos dos Emirados Árabes Unidos e de todo o Golfo estão agora a abraçar a Páscoa também como um sinal renovado de esperança e de união nestes tempos difíceis.

Solidariedade entre os cristãos do Golfo

O vigário apostólico da Arábia do Sul, D. Paolo Martinelli, que supervisiona a Igreja Católica nos Emirados Árabes Unidos, apelou à solidariedade entre os cristãos do Golfo durante esta Páscoa, reconhecendo a desilusão pelo facto de as missas da Igreja terem de ser seguidas online e não pessoalmente, mas pedindo também a todos os paroquianos que respeitem as instruções das autoridades.

"Gostaria de expressar a minha proximidade a vós durante estes dias santos, enquanto celebramos o fundamento da nossa fé, Cristo Jesus, morto e ressuscitado", disse o Bispo Martinelli na sua mensagem de Páscoa, encorajando os cristãos a "rezar incessantemente pelo fim da guerra e pela paz e reconciliação".

"Esperamos sinceramente poder voltar a celebrar em breve com todos vós nas nossas igrejas. É certamente doloroso não poder participar pessoalmente nas belas e ricas celebrações da semana santa", acrescentou o bispo.

O Dubai absorveu a maior parte dos ataques de mísseis e drones iranianos desde o início da guerra, tendo mesmo sido mais visado do que Israel. Os jornalistas da Euronews no Dubai continuam a relatar os ataques aéreos iranianos, que não cessaram durante a Semana Santa.