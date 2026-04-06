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Orbán diz que Hungria atravessa "momento crítico" e que segurança energética não é tema de campanha

Viktor Orbán inspeccionou a proteção militar reforçada do Turkish Stream em Kiskundorozsma
Viktor Orbán inspeccionou a proteção militar reforçada do Turkish Stream em Kiskundorozsma Direitos de autor  MTI
Direitos de autor MTI
De Gabor Kiss
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O primeiro-ministro húngaro verificou pessoalmente o reforço da proteção militar do troço húngaro do gasoduto Turkish Stream, em Kiskundorsmán. Não se sabe quem estava a preparar a sabotagem, mas "o que aconteceu enquadra-se na estratégia dos ucranianos".

"A segurança energética do país não é uma questão de campanha, é uma questão de governo e, para isso, precisamos de calma, de calma estratégica, não de teatro, não de palhaçadas, mas de calma, de mãos firmes", afirmou o primeiro-ministro Viktor Orbán na segunda-feira de manhã, em Kiskundorozsma, onde verificou pessoalmente o reforço da proteção militar do troço húngaro do gasoduto Turkish Stream, implementado no domingo.

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"Ainda não se sabe quem preparou o ataque de sabotagem ao gasoduto Turkish Stream, os sérvios estão a investigar isso mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu encaixa-se numa sequência de acontecimentos e os ucranianos têm a capacidade e a vontade de fazer tal coisa", disse o primeiro-ministro húngaro em conferência de imprensa.

Orbán detalhou que os sérvios estão a investigar o caso, que se encontra na fase de acusação de sabotagem, e reiterou que não iria prejudicar ainda mais as relações ucraniano-húngaras ao acusar a Ucrânia sem conhecer os factos, assinalando que iria esperar pelo fim das investigações.

Orbán sublinhou ainda que a Hungria atravessa um período muito crítico: "Aconselho toda a gente a não ver isto como uma questão de campanha. Parece-me que não fomos nós que fizemos disto uma campanha, mas sim os nossos adversários", afirmou.

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De acordo com as forças armadas sérvias, os explosivos são de fabrico americano e imigrantes são suspeitos de terem cometido o crime. "Não é verdade que os ucranianos tenham tentado sabotagem", disse Đuro Jovanić, diretor da inteligência militar sérvia.

"Eles estão a tentar privar a Hungria da sua soberania, inclusive impedindo-a de aceder a recursos energéticos a preços razoáveis", disse a porta-voz dos Negócios Estrangeiros russos, Maria Zakharova, à agência noticiosa TASS, comentando a descoberta de explosivos perto do gasoduto Turkish Stream, que liga a Sérvia à Hungria.

O gasoduto Turkish Stream é essencial para o abastecimento de gás natural da Hungria. Se o gasoduto estiver inoperacional, o abastecimento de gás natural da Hungria tornar-se-á simplesmente impossível, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro Péter Szijjártó num vídeo publicado no Facebook na segunda-feira de manhã.

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